https://ria.ru/20250217/sukhum-1999908706.html
В Сухуме у здания МВД собираются сотрудники милиции
В Сухуме у здания МВД собираются сотрудники милиции - РИА Новости, 17.02.2025
В Сухуме у здания МВД собираются сотрудники милиции
У здания МВД Абхазии в Сухуме в понедельник собираются сотрудники милиции, обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства министерства... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:04:00+03:00
2025-02-17T19:04:00+03:00
2025-02-17T19:39:00+03:00
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СУХУМ, 17 фев - РИА Новости. У здания МВД Абхазии в Сухуме в понедельник собираются сотрудники милиции, обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в понедельник и. о. президента Абхазии Валерий Бганба уволил главу службы госбезопасности республики Дмитрия Кучуберию."В настоящее время в центральный аппарат прибывают сотрудники территориальных и прямоподчиненных подразделений МВД Абхазии, обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства министерства внутренних дел. На местах несут службу ответственные экипажи милиции общественной безопасности и дежурные следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20250207/sukhum-1997953031.html
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в мире, абхазия, сухум, валерий бганба
В мире, Абхазия, Сухум, Валерий Бганба
В Сухуме у здания МВД собираются сотрудники милиции
У здания МВД Абхазии в Сухуме собираются сотрудники милиции