https://ria.ru/20250218/abkhaziya-2000020003.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Абхазии

В Кремле прокомментировали ситуацию в Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025

В Кремле прокомментировали ситуацию в Абхазии

Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T12:13:00+03:00

2025-02-18T12:13:00+03:00

2025-02-18T17:33:00+03:00

абхазия

россия

дмитрий песков

валерий бганба

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999577240_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_15dd8db931fca2e85f9a40fb3f7b05b2.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Дмитрия Кучуберию от должности главы службы госбезопасности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба. Позже абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Кучуберии от должности попыткой сорвать выборы президента. "Это близкое для нас государство. Нас связывают тесные узы сотрудничества. Поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в Абхазии во время выборов президента.

https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999912351.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, россия, дмитрий песков, валерий бганба, в мире