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В Кремле прокомментировали ситуацию в Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025
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12:13 18.02.2025 (обновлено: 17:33 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/abkhaziya-2000020003.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Абхазии
В Кремле прокомментировали ситуацию в Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию в Абхазии
Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:13:00+03:00
2025-02-18T17:33:00+03:00
абхазия
россия
дмитрий песков
валерий бганба
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Дмитрия Кучуберию от должности главы службы госбезопасности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба. Позже абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Кучуберии от должности попыткой сорвать выборы президента. "Это близкое для нас государство. Нас связывают тесные узы сотрудничества. Поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в Абхазии во время выборов президента.
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абхазия, россия, дмитрий песков, валерий бганба, в мире
Абхазия, Россия, Дмитрий Песков, Валерий Бганба, В мире
В Кремле прокомментировали ситуацию в Абхазии

Песков: Россия заинтересована в стабильной ситуации в Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном в Сухуме
Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Дмитрия Кучуберию от должности главы службы госбезопасности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба. Позже абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Кучуберии от должности попыткой сорвать выборы президента.
"Это близкое для нас государство. Нас связывают тесные узы сотрудничества. Поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в Абхазии во время выборов президента.
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