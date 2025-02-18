Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии
Гунба назвал смену главы службы госбезопасности Абхазии попыткой сорвать выборы
Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности попыткой сорвать выборы президента Абхазии.
В понедельник исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба освободил Кучуберию от должности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба.
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"Сегодня произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое позволило сохранить мир и стабильность в нашем обществе. Удивляет заявление Валерия Бганбы о том, что он не знаком с этим соглашением, потому что он был назначен моим указом на эту должность именно в рамках этого соглашения. Мы связываем эти шаги по срыву наших договоренностей с результатами первого тура голосования… Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны", — сказал Гунба в видеообращении.
Он призвал парламент дать оценку действиям Бганбы по кадровым назначениям в кабинете министров Абхазии и отстранить его от занимаемой должности. Гунба выразил мнение, что и.о. президента лишился как морального, так и политического права занимать свою должность.
"В соответствии с нормами законодательства и ранее достигнутыми политическими соглашениями, исполнение обязанностей президента должно дать возложено на спикера парламента", — добавил политик.
В воскресенье в Абхазии прошли президентские выборы. Первое место занял политик Бадра Гунба, набравший более 46 процентов, вторым идет Адгур Ардзинба с 36,92 процента. Остальные получили менее десяти процентов голосов каждый.
Второй тур выборов пройдет 1 марта.