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Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025
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01:28 18.02.2025 (обновлено: 07:32 18.02.2025)
https://ria.ru/20250218/gunba-1999950959.html
Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии
Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025
Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии
Абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности попыткой сорвать выборы президента Абхазии. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T01:28:00+03:00
2025-02-18T07:32:00+03:00
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абхазия
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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности попыткой сорвать выборы президента Абхазии.В понедельник исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба освободил Кучуберию от должности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба."Сегодня произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое позволило сохранить мир и стабильность в нашем обществе. Удивляет заявление Валерия Бганбы о том, что он не знаком с этим соглашением, потому что он был назначен моим указом на эту должность именно в рамках этого соглашения. Мы связываем эти шаги по срыву наших договоренностей с результатами первого тура голосования… Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны", — сказал Гунба в видеообращении. Он призвал парламент дать оценку действиям Бганбы по кадровым назначениям в кабинете министров Абхазии и отстранить его от занимаемой должности. Гунба выразил мнение, что и.о. президента лишился как морального, так и политического права занимать свою должность."В соответствии с нормами законодательства и ранее достигнутыми политическими соглашениями, исполнение обязанностей президента должно дать возложено на спикера парламента", — добавил политик.В воскресенье в Абхазии прошли президентские выборы. Первое место занял политик Бадра Гунба, набравший более 46 процентов, вторым идет Адгур Ардзинба с 36,92 процента. Остальные получили менее десяти процентов голосов каждый.Второй тур выборов пройдет 1 марта.
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999940552.html
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в мире, абхазия, валерий бганба
В мире, Абхазия, Валерий Бганба
Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии

Гунба назвал смену главы службы госбезопасности Абхазии попыткой сорвать выборы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Абхазский политик Бадра Гунба назвал освобождение Дмитрия Кучуберии от должности главы службы госбезопасности попыткой сорвать выборы президента Абхазии.
В понедельник исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба освободил Кучуберию от должности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба.
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"Сегодня произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое позволило сохранить мир и стабильность в нашем обществе. Удивляет заявление Валерия Бганбы о том, что он не знаком с этим соглашением, потому что он был назначен моим указом на эту должность именно в рамках этого соглашения. Мы связываем эти шаги по срыву наших договоренностей с результатами первого тура голосования… Мы расцениваем это как попытку сорвать второй тур голосования и оказать давление на граждан нашей страны", — сказал Гунба в видеообращении.
Он призвал парламент дать оценку действиям Бганбы по кадровым назначениям в кабинете министров Абхазии и отстранить его от занимаемой должности. Гунба выразил мнение, что и.о. президента лишился как морального, так и политического права занимать свою должность.
"В соответствии с нормами законодательства и ранее достигнутыми политическими соглашениями, исполнение обязанностей президента должно дать возложено на спикера парламента", — добавил политик.
В воскресенье в Абхазии прошли президентские выборы. Первое место занял политик Бадра Гунба, набравший более 46 процентов, вторым идет Адгур Ардзинба с 36,92 процента. Остальные получили менее десяти процентов голосов каждый.
Второй тур выборов пройдет 1 марта.
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