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В Кремле оценили ситуацию с выборами в Абхазии
В Кремле оценили ситуацию с выборами в Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025
В Кремле оценили ситуацию с выборами в Абхазии
России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках законного поля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T12:15:00+03:00
2025-02-18T12:15:00+03:00
2025-02-18T12:17:00+03:00
абхазия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. России важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии был завершен в рамках законного поля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба освободил Дмитрия Кучуберию от должности, временно на этот пост назначен заместитель председателя службы госбезопасности Алхас Чичба. Позже Гунба назвал освобождение Кучуберии от должности главы службы госбезопасности попыткой сорвать выборы президента. "Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в Абхазии во время выборов президента.
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999940552.html
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абхазия, россия, дмитрий песков, валерий бганба
Абхазия, Россия, Дмитрий Песков, Валерий Бганба
В Кремле оценили ситуацию с выборами в Абхазии
Песков: важно, чтобы избирательный процесс в Абхазии завершился в рамках закона