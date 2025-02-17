https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999918355.html

И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности

И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности - РИА Новости, 17.02.2025

И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности

Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:01:00+03:00

2025-02-17T20:01:00+03:00

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абхазия

валерий бганба

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СУХУМ, 17 фев - РИА Новости. Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства. "Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ об освобождении от занимаемой должности председателя СГБ Дмитрия Кучуберии", - говорится в сообщении пресс-службы. Временно на эту должность назначен заместитель председателя СГБ Абхазии Алхас Чичба. "Временное исполнение обязанностей председателя службы государственной безопасности Республики Абхазии возложить на заместителя председателя службы государственной безопасности полковника Чичба Алхаса", - говорится в указе.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, абхазия, валерий бганба