https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999918355.html
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности - РИА Новости, 17.02.2025
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности
Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:01:00+03:00
2025-02-17T20:01:00+03:00
2025-02-17T20:01:00+03:00
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абхазия
валерий бганба
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СУХУМ, 17 фев - РИА Новости. Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства. "Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ об освобождении от занимаемой должности председателя СГБ Дмитрия Кучуберии", - говорится в сообщении пресс-службы. Временно на эту должность назначен заместитель председателя СГБ Абхазии Алхас Чичба. "Временное исполнение обязанностей председателя службы государственной безопасности Республики Абхазии возложить на заместителя председателя службы государственной безопасности полковника Чичба Алхаса", - говорится в указе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, валерий бганба
В мире, Абхазия, Валерий Бганба
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности
Глава службы госбезопасности Абхазии Кучуберия освобожден от должности