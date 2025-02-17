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И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности - РИА Новости, 17.02.2025
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20:01 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999918355.html
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности - РИА Новости, 17.02.2025
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности
Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:01:00+03:00
2025-02-17T20:01:00+03:00
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СУХУМ, 17 фев - РИА Новости. Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства. "Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ об освобождении от занимаемой должности председателя СГБ Дмитрия Кучуберии", - говорится в сообщении пресс-службы. Временно на эту должность назначен заместитель председателя СГБ Абхазии Алхас Чичба. "Временное исполнение обязанностей председателя службы государственной безопасности Республики Абхазии возложить на заместителя председателя службы государственной безопасности полковника Чичба Алхаса", - говорится в указе.
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в мире, абхазия, валерий бганба
В мире, Абхазия, Валерий Бганба
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности

Глава службы госбезопасности Абхазии Кучуберия освобожден от должности

© Фото : Пресс-служба Президента Абхазии/TelegramДмитрий Кучуберия
Дмитрий Кучуберия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Абхазии/Telegram
Дмитрий Кучуберия. Архивное фото
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СУХУМ, 17 фев - РИА Новости. Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
«
"Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ об освобождении от занимаемой должности председателя СГБ Дмитрия Кучуберии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Временно на эту должность назначен заместитель председателя СГБ Абхазии Алхас Чичба. "Временное исполнение обязанностей председателя службы государственной безопасности Республики Абхазии возложить на заместителя председателя службы государственной безопасности полковника Чичба Алхаса", - говорится в указе.
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В миреАбхазияВалерий Бганба
 
 
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