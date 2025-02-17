Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали перестановки в силовом блоке Абхазии - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999940552.html
В Госдуме прокомментировали перестановки в силовом блоке Абхазии
В Госдуме прокомментировали перестановки в силовом блоке Абхазии - РИА Новости, 17.02.2025
В Госдуме прокомментировали перестановки в силовом блоке Абхазии
Решение и.о. президента Абхазии Валерия Бганбы отправить в отставку главу службы госбезопасности и ввести пост и.о. вице-премьера, курирующего силовой блок,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T23:08:00+03:00
2025-02-17T23:08:00+03:00
в мире
валерий бганба
олег матвейчев
адгур ардзинба
центр политического анализа
абхазия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999913108_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_57fea9a426ce86a418ce1bb1b0d5fe74.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Решение и.о. президента Абхазии Валерия Бганбы отправить в отставку главу службы госбезопасности и ввести пост и.о. вице-премьера, курирующего силовой блок, похоже на попытку срыва президентских выборов между двумя турами, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Олег Матвейчев. Ранее в понедельник Бганба сообщил РИА Новости, что назначил исполняющим обязанности вице-премьера, куратором силового блока Зураба Маргания, это произошло после снятия с должности главы республиканской службы госбезопасности Дмитрия Кучуберии в тот же день. Перетасовки, устроенные Бганбой, нарушают договоренности, достигнутые после отставки прежнего президента, подчеркнул Матвейчев. "То, что сейчас вот это происходит - "отставка" так называемая - это нарушение договоренностей. И, по всей видимости, она так важна, что идут на эти нарушения договоренностей, наверное, для того, чтобы между первым и вторым туром какие-то вещи, связанные с общественной безопасностью, нарушить. По всей видимости, этот человек (Кучуберия - ред.) как-то мешал. Может быть, беспорядки устраивать мешал, может быть, обладал какой-то информацией, да и властью, чтобы что-то пресечь, остановить… Мы видим, что Бганба полностью принял сторону (оппозиционного кандидата Адгура - ред.) Ардзинбы вместо того, чтобы соблюдать некую независимость", - сказал Матвейчев. По его мнению, это похоже на попытку срыва выборов. "Они хотят либо силовой захват делать, либо срыв выборов. В любом случае правоохранители им мешают в этой ситуации. Они поняли, что они проиграли. Законным, честным способом им не выиграть, поэтому они хотят либо устраивать какие-то беспорядки, у меня лично такое подозрение", - заключил депутат. Ранее другой эксперт, директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложил РИА Новости версию произошедшего, согласно которой, Бганба вызвал к себе главу службы безопасности Кучуберию, на встрече присутствовал оппозиционный кандидат в президенты Адгур Ардзинба. По словам Данилина, Бганба и Ардзинба сказали Кучуберии, что он отправлен в отставку.
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999939092.html
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999918355.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999913108_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_be4cdd6b9be2b9e8614dbfb0681aa7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий бганба, олег матвейчев, адгур ардзинба, центр политического анализа, абхазия, госдума рф
В мире, Валерий Бганба, Олег Матвейчев, Адгур Ардзинба, Центр политического анализа, Абхазия, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали перестановки в силовом блоке Абхазии

Матвейчев: перетасовки в силовом блоке Абхазии похожи на попытку срыва выборов

© Фото : соцсетиСотрудники милиции у здания МВД Абхазии в Сухуме
Сотрудники милиции у здания МВД Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : соцсети
Сотрудники милиции у здания МВД Абхазии в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Решение и.о. президента Абхазии Валерия Бганбы отправить в отставку главу службы госбезопасности и ввести пост и.о. вице-премьера, курирующего силовой блок, похоже на попытку срыва президентских выборов между двумя турами, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Олег Матвейчев.
Ранее в понедельник Бганба сообщил РИА Новости, что назначил исполняющим обязанности вице-премьера, куратором силового блока Зураба Маргания, это произошло после снятия с должности главы республиканской службы госбезопасности Дмитрия Кучуберии в тот же день.
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков
Вчера, 22:56
Перетасовки, устроенные Бганбой, нарушают договоренности, достигнутые после отставки прежнего президента, подчеркнул Матвейчев.
«
"То, что сейчас вот это происходит - "отставка" так называемая - это нарушение договоренностей. И, по всей видимости, она так важна, что идут на эти нарушения договоренностей, наверное, для того, чтобы между первым и вторым туром какие-то вещи, связанные с общественной безопасностью, нарушить. По всей видимости, этот человек (Кучуберия - ред.) как-то мешал. Может быть, беспорядки устраивать мешал, может быть, обладал какой-то информацией, да и властью, чтобы что-то пресечь, остановить… Мы видим, что Бганба полностью принял сторону (оппозиционного кандидата Адгура - ред.) Ардзинбы вместо того, чтобы соблюдать некую независимость", - сказал Матвейчев.
По его мнению, это похоже на попытку срыва выборов.
"Они хотят либо силовой захват делать, либо срыв выборов. В любом случае правоохранители им мешают в этой ситуации. Они поняли, что они проиграли. Законным, честным способом им не выиграть, поэтому они хотят либо устраивать какие-то беспорядки, у меня лично такое подозрение", - заключил депутат.
Ранее другой эксперт, директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложил РИА Новости версию произошедшего, согласно которой, Бганба вызвал к себе главу службы безопасности Кучуберию, на встрече присутствовал оппозиционный кандидат в президенты Адгур Ардзинба. По словам Данилина, Бганба и Ардзинба сказали Кучуберии, что он отправлен в отставку.
Дмитрий Кучуберия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности
Вчера, 20:01
 
В миреВалерий БганбаОлег МатвейчевАдгур АрдзинбаЦентр политического анализаАбхазияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала