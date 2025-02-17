https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999940552.html

В Госдуме прокомментировали перестановки в силовом блоке Абхазии

В Госдуме прокомментировали перестановки в силовом блоке Абхазии - РИА Новости, 17.02.2025

В Госдуме прокомментировали перестановки в силовом блоке Абхазии

Решение и.о. президента Абхазии Валерия Бганбы отправить в отставку главу службы госбезопасности и ввести пост и.о. вице-премьера, курирующего силовой блок,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:08:00+03:00

2025-02-17T23:08:00+03:00

2025-02-17T23:08:00+03:00

в мире

валерий бганба

олег матвейчев

адгур ардзинба

центр политического анализа

абхазия

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Решение и.о. президента Абхазии Валерия Бганбы отправить в отставку главу службы госбезопасности и ввести пост и.о. вице-премьера, курирующего силовой блок, похоже на попытку срыва президентских выборов между двумя турами, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Олег Матвейчев. Ранее в понедельник Бганба сообщил РИА Новости, что назначил исполняющим обязанности вице-премьера, куратором силового блока Зураба Маргания, это произошло после снятия с должности главы республиканской службы госбезопасности Дмитрия Кучуберии в тот же день. Перетасовки, устроенные Бганбой, нарушают договоренности, достигнутые после отставки прежнего президента, подчеркнул Матвейчев. "То, что сейчас вот это происходит - "отставка" так называемая - это нарушение договоренностей. И, по всей видимости, она так важна, что идут на эти нарушения договоренностей, наверное, для того, чтобы между первым и вторым туром какие-то вещи, связанные с общественной безопасностью, нарушить. По всей видимости, этот человек (Кучуберия - ред.) как-то мешал. Может быть, беспорядки устраивать мешал, может быть, обладал какой-то информацией, да и властью, чтобы что-то пресечь, остановить… Мы видим, что Бганба полностью принял сторону (оппозиционного кандидата Адгура - ред.) Ардзинбы вместо того, чтобы соблюдать некую независимость", - сказал Матвейчев. По его мнению, это похоже на попытку срыва выборов. "Они хотят либо силовой захват делать, либо срыв выборов. В любом случае правоохранители им мешают в этой ситуации. Они поняли, что они проиграли. Законным, честным способом им не выиграть, поэтому они хотят либо устраивать какие-то беспорядки, у меня лично такое подозрение", - заключил депутат. Ранее другой эксперт, директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложил РИА Новости версию произошедшего, согласно которой, Бганба вызвал к себе главу службы безопасности Кучуберию, на встрече присутствовал оппозиционный кандидат в президенты Адгур Ардзинба. По словам Данилина, Бганба и Ардзинба сказали Кучуберии, что он отправлен в отставку.

https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999939092.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, валерий бганба, олег матвейчев, адгур ардзинба, центр политического анализа, абхазия, госдума рф