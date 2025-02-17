https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999939092.html

Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков

Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков - РИА Новости, 17.02.2025

Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков

Указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы исполняющим обязанности вице-премьера, куратором силового блока назначен Зураб Маргания, это произошло РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:56:00+03:00

2025-02-17T22:56:00+03:00

2025-02-17T22:56:00+03:00

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СУХУМ/МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы исполняющим обязанности вице-премьера, куратором силового блока назначен Зураб Маргания, это произошло после снятия с должности главы республиканской службы госбезопасности Дмитрия Кучуберии, эксперт назвал перетасовки в силовом блоке нарушением договоренностей и угрозой срыва второго тура выборов. "Мы перед вторым туром выборов решили усилить силовой блок, чтобы предотвращать возможные инциденты. Поэтому силовой блок в должности вице-премьера будет возглавлять Зураб Маргания", - рассказал Бганба РИА Новости. Ранее в понедельник был освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия, временно на эту должность назначен заместитель председателя Алхас Чичба. Произошедшее является нарушением договоренностей, достигнутых после отставки прежнего президента, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложивший версию произошедшего. "История принятия решения очень показательная. Врио президента, который, между прочим, подписывал обязательства, что руководители всех ведомств остаются на своих постах вплоть до выборов нового президента и назначения нового кабинета министров, вызвал к себе главу службы безопасности, причем не просто сам вызвал, а там еще присутствовал один из кандидатов в президенты, Ардзинба. И они сказали главе службы безопасности, что он отправлен в отставку, нарушив тем самым подписанное соглашение, которое было принято, чтобы обеспечить стабильность в стране", - сказал Данилин РИА Новости. Он назвал произошедшее политическим кризисом, который грозит существенно ухудшить ситуацию в регионе. "Если говорить серьезно, это очередная попытка государственного переворота. Понятно, что все это связано с выборами, и вот эта группа, которая окопалась у власти, и при этом называет себя почему-то оппозицией, считает, что таким образом она получит преимущество на финальном этапе гонки, во втором туре. Я думаю, что народ республики оценит подобные действия в крайне негативном ключе, и это отнюдь не поможет этому кандидату (Ардзинбе - ред.), который не чурается грязных методов ведения политической борьбы", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999918355.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, валерий бганба, павел данилин, абхазия