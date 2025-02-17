Рейтинг@Mail.ru
Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999939092.html
Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков
Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков - РИА Новости, 17.02.2025
Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков
Указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы исполняющим обязанности вице-премьера, куратором силового блока назначен Зураб Маргания, это произошло РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:56:00+03:00
2025-02-17T22:56:00+03:00
в мире
валерий бганба
павел данилин
абхазия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985169927_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_fb85b4d945ec5ebee7b5a9987bc1ee08.jpg
СУХУМ/МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы исполняющим обязанности вице-премьера, куратором силового блока назначен Зураб Маргания, это произошло после снятия с должности главы республиканской службы госбезопасности Дмитрия Кучуберии, эксперт назвал перетасовки в силовом блоке нарушением договоренностей и угрозой срыва второго тура выборов. "Мы перед вторым туром выборов решили усилить силовой блок, чтобы предотвращать возможные инциденты. Поэтому силовой блок в должности вице-премьера будет возглавлять Зураб Маргания", - рассказал Бганба РИА Новости. Ранее в понедельник был освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия, временно на эту должность назначен заместитель председателя Алхас Чичба. Произошедшее является нарушением договоренностей, достигнутых после отставки прежнего президента, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложивший версию произошедшего. "История принятия решения очень показательная. Врио президента, который, между прочим, подписывал обязательства, что руководители всех ведомств остаются на своих постах вплоть до выборов нового президента и назначения нового кабинета министров, вызвал к себе главу службы безопасности, причем не просто сам вызвал, а там еще присутствовал один из кандидатов в президенты, Ардзинба. И они сказали главе службы безопасности, что он отправлен в отставку, нарушив тем самым подписанное соглашение, которое было принято, чтобы обеспечить стабильность в стране", - сказал Данилин РИА Новости. Он назвал произошедшее политическим кризисом, который грозит существенно ухудшить ситуацию в регионе. "Если говорить серьезно, это очередная попытка государственного переворота. Понятно, что все это связано с выборами, и вот эта группа, которая окопалась у власти, и при этом называет себя почему-то оппозицией, считает, что таким образом она получит преимущество на финальном этапе гонки, во втором туре. Я думаю, что народ республики оценит подобные действия в крайне негативном ключе, и это отнюдь не поможет этому кандидату (Ардзинбе - ред.), который не чурается грязных методов ведения политической борьбы", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20250217/abkhaziya-1999918355.html
https://ria.ru/20250216/abkhaziya-1999636500.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985169927_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ae07d659fa99b79af31be0c70f1b69e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий бганба, павел данилин, абхазия
В мире, Валерий Бганба, Павел Данилин, Абхазия
Бганба назначил и.о. вице-премьера Абхазии и куратора силовиков

Бганба назначил Марганию и.о. вице-премьером Абхазии и куратором силового блока

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ/МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Указом исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы исполняющим обязанности вице-премьера, куратором силового блока назначен Зураб Маргания, это произошло после снятия с должности главы республиканской службы госбезопасности Дмитрия Кучуберии, эксперт назвал перетасовки в силовом блоке нарушением договоренностей и угрозой срыва второго тура выборов.
«
"Мы перед вторым туром выборов решили усилить силовой блок, чтобы предотвращать возможные инциденты. Поэтому силовой блок в должности вице-премьера будет возглавлять Зураб Маргания", - рассказал Бганба РИА Новости.
Дмитрий Кучуберия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
И. о. президента Абхазии уволил главу службы госбезопасности
Вчера, 20:01
Ранее в понедельник был освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия, временно на эту должность назначен заместитель председателя Алхас Чичба.
Произошедшее является нарушением договоренностей, достигнутых после отставки прежнего президента, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложивший версию произошедшего. "История принятия решения очень показательная. Врио президента, который, между прочим, подписывал обязательства, что руководители всех ведомств остаются на своих постах вплоть до выборов нового президента и назначения нового кабинета министров, вызвал к себе главу службы безопасности, причем не просто сам вызвал, а там еще присутствовал один из кандидатов в президенты, Ардзинба. И они сказали главе службы безопасности, что он отправлен в отставку, нарушив тем самым подписанное соглашение, которое было принято, чтобы обеспечить стабильность в стране", - сказал Данилин РИА Новости.
Он назвал произошедшее политическим кризисом, который грозит существенно ухудшить ситуацию в регионе. "Если говорить серьезно, это очередная попытка государственного переворота. Понятно, что все это связано с выборами, и вот эта группа, которая окопалась у власти, и при этом называет себя почему-то оппозицией, считает, что таким образом она получит преимущество на финальном этапе гонки, во втором туре. Я думаю, что народ республики оценит подобные действия в крайне негативном ключе, и это отнюдь не поможет этому кандидату (Ардзинбе - ред.), который не чурается грязных методов ведения политической борьбы", - заключил эксперт.
Председатель ЦИК Абхазии объявляет о втором туре на выборах президента - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Абхазию ждет второй тур президентских выборов
16 февраля, 03:43
 
В миреВалерий БганбаПавел ДанилинАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала