Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Крупное ДТП произошло в субботу на трассе Ярославль - Иваново в Ярославской области около деревни Заячий Холм: автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, сообщает УМВД по региону. По предварительным данным, семь человек погибли, 19 получили различные травмы.