Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Крупное ДТП произошло в субботу на трассе Ярославль - Иваново в Ярославской области около деревни Заячий Холм: автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, сообщает УМВД по региону. По предварительным данным, семь человек погибли, 19 получили различные травмы.
Ниже приводится справочная информация о крупных дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году.
14 сентября на трассе Ярославль - Иваново в Ярославской области около деревни Заячий Холм произошло лобовое столкновение автобуса ПАЗ с грузовиком. В результате аварии погибли не менее семи человек; 19 получили травмы различной степени тяжести, в их числе один несовершеннолетний. По данным ГИБДД, ДТП произошло из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения. В автобусе находилось 30 пассажиров.
23 августа в Ижевске маршрутный автобус "Нефаз" столкнулся с опорой воздушного трубопровода. В результате аварии пострадали 25 человек. По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы. В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 35 человек.
18 августа туристический автобус столкнулся с мачтой освещения в районе Перово на востоке Москвы. Авария произошла на пересечении 1-й Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов. В автобусе находились граждане Китая. В результате ДТП пострадали 29 человек, 19 из них доставлены в больницы, в том числе двое детей.
17 августа в Орджоникидзевском районе Перми водитель автобуса не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибли два человека: один - на месте происшествия, второй - в медучреждении. В больницы Перми были госпитализированы 35 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 14 лет.
7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы. Через несколько дней скончался еще один ребенок, доставленный в больницу в крайне тяжелом состоянии. В автобусе находились жители 12 регионов России, он принадлежал ведомственному санаторию Федеральной налоговой службы "Эллада".
6 августа на 404-м километре автодороги М5 "Урал" микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате ДТП погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку, восемь человек были госпитализированы. Затем в больнице скончался еще один из пострадавших в ДТП, число жертв увеличилось до семи человек. В автобусе ехали граждане Таджикистана. Сообщалось, что микроавтобус выехал на полосу встречного движения.
В ночь на 2 августа на 420 километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь водитель автобуса Sunlong, двигаясь из Волгограда в Ставрополь, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Renault. В результате столкновения большегруза и автобуса погибли пять человек, 19 пострадали, 16 были госпитализированы.
30 июля днем на 1380-м километре федеральной трассы "Амур" в Шимановском районе водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением из-за сильного дождя, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes. Водитель и один из пассажиров Toyota погибли, 13 человек пострадали.
14 июля в Архангельском районе Башкирии перевернулся автобус, который перевозил 39 татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась. Погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения.
15 июня на автодороге Воронеж - Луганск в Хохольском районе Воронежской области Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли восемь человек. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в столкновении, ее отправили в больницу.
9 июня в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.
30 апреля автобус вылетел в кювет после столкновения с грузовиком в Орловской области. Авария произошла на 423-м километре трассы М-2 "Крым". Автобус Youtong столкнулся с "КамАЗом", следовавшим в попутном направлении. В ДТП пострадали 20 человек, из них 15 – граждане Украины.
4 апреля на 65 километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали.
19 февраля на 1000 километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "КамАЗ", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. В результате шесть человек погибли, 16 пострадали.
7 февраля в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала водитель служебного автобуса ПАЗ, в котором находилось 37 человек, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате 24 человека получили травмы, два человека были госпитализированы.
3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые направлялись из города Ярцево Смоленской области в Калугу для выступления в конкурсе. Жертвами трагедии стали семь человек, включая трех детей. Были госпитализированы 35 человек, из них 27 детей.
10 января на четвертом километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск в республике Коми произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза, в результате которого пострадали более 20 человек.