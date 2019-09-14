МЧС: автобус и грузовик в Ярославской области столкнулись лоб в лоб

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Автобус ПАЗ и грузовая автомашина столкнулись лоб в лоб на трассе Ярославль - Иваново в Ярославской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Около деревни Заячий Холм произошло лобовое столкновение автобуса ПАЗ с грузовиком", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали 26 человек, семь из них погибли.
"На месте происшествия розлива топлива и возгорания транспортных средств не последовало", - добавил представитель ведомства.
К ликвидации последствия ЧП привлечены 30 человек и 10 единиц техники.
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