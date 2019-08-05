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РИА Новости

На Ставрополье 12 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Медсестра. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 авг - РИА Новости. Два человека выписаны из больницы после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, сейчас в медучреждениях остаются 12 человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
ДТП произошло в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате столкновения большегруза и автобуса, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли пять человек, 19 пострадали, 16 были госпитализированы. В субботу были выписаны двое детей.
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В Ставрополе остаются на лечении семь пациентов, в Апанасенковской райбольнице - пять, состояние стабильное", - сказал собеседник агентства.
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