На Ставрополье 12 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

ПЯТИГОРСК, 5 авг - РИА Новости. Два человека выписаны из больницы после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, сейчас в медучреждениях остаются 12 человек, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
ДТП произошло в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, авария произошла из-за выезда грузовика на встречную полосу. В результате столкновения большегруза и автобуса, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли пять человек, 19 пострадали, 16 были госпитализированы. В субботу были выписаны двое детей.
"В Ставрополе остаются на лечении семь пациентов, в Апанасенковской райбольнице - пять, состояние стабильное", - сказал собеседник агентства.