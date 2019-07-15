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РИА Новости
Республика Татарстан

Минниханов лично проконтролирует помощь пострадавшим в ДТП в Башкирии

Вчера, 09:49
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© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтактеДТП в Башкирии. 14 июля 2019
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
© Фото : группа "Ufa1.ru | новости Уфы и Республики Башкортостан" во ВКонтакте
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии с автобусом из Татарстана, опрокинувшимся в Башкирии в воскресенье, он будет отслеживать ситуацию с помощью пострадавшим, сообщили в пресс-службе главы республики.
В воскресенье в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. По уточнённым данным регионального главка МЧС, погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В пресс-службе президента Татарстана сообщили, что попавший в аварию автобус перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны.
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На утро понедельника, по информации МЧС, в больницах остаются восемь человек, в том числе ребёнок. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Часть пассажиров автобуса, которым не требовалась медицинская помощь, отпущены с родственниками домой.
"Президент Татарстана выразил слова соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на трассе в Башкирии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Рустам Минниханов взял ситуацию под личный контроль", - сказал собеседник агентства.
В частности, министерству здравоохранения Татарстана даны поручения по оказанию необходимой помощи пострадавшим и их транспортировке в лечебные учреждения Татарстана. По данным минздрава, в понедельник будет организована перевозка всех пострадавших, которым разрешена транспортировка. В случае необходимости по поручению президента будет подключена санитарная авиация.
"Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил башкирских коллег за оперативно оказанную помощь всем пострадавшим", - добавил собеседник агентства.
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Республика ТатарстанТуризмтуристыНовости - ТуризмДТП с автобусом в БашкирииРустам МиннихановТатарстанПроисшествия
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