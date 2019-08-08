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РИА Новости

В попавшем в ДТП под Новороссийском автобусе находились жители 12 регионов

10:26, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Жители 12 регионов России пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где автобус и автомобиль съехали в овраг, сообщили РИА Новости в администрации города.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. По данным минздрава региона, тринадцать пострадавших были экстренно прооперированы.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
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"По регионам буду называть: Курская область, Московская область, Владимирская область, Амурская, Республика Удмуртия, Челябинская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Нижний Новгород, Москва, Анапа (Краснодарский край). По сколько откуда, мы не высчитывали … Насколько я понимаю, они возвращались с экскурсии … Это с учётом тех, кто был в автомобиле. Они одним списком идут вразброс", - сообщили агентству в администрации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Прокуратура региона проводит проверку по факту ДТП. Как сообщил агентству источник в правоохранительных структурах края, по предварительным данным, исходя из обстоятельств происшествия, причиной ДТП могло стать то, что водитель автобуса заснул за рулем и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем.
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