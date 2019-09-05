Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

ПЕРМЬ, 5 сен - РИА Новости. Один пострадавший, госпитализированный после случившегося в августе ДТП с пермским автобусом, остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

Семнадцатого августа на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми в районе остановки "Лесозавод" 39-летний водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. В результате ДТП погибли два человека: один - на месте происшествия, второй - в медучреждении. В больницы Перми были госпитализированы 35 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 14 лет.

"На 08.00 (06.00 мск) четверга в медучреждениях остаются восемь пациентов, детей среди них нет. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как уточнили в минздраве, профиль травм пострадавших - хирургия, нейрохирургия и травматология. "Необходимость в экстренном переливании возникла для пяти пациентов", - пояснили в ведомстве.