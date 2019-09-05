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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

17:32 05.09.2019
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© Интернет-газета "Звезда"На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© Интернет-газета "Звезда"
ПЕРМЬ, 5 сен - РИА Новости. Один пострадавший, госпитализированный после случившегося в августе ДТП с пермским автобусом, остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.
Семнадцатого августа на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми в районе остановки "Лесозавод" 39-летний водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. В результате ДТП погибли два человека: один - на месте происшествия, второй - в медучреждении. В больницы Перми были госпитализированы 35 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 2 до 14 лет.
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"На 08.00 (06.00 мск) четверга в медучреждениях остаются восемь пациентов, детей среди них нет. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Как уточнили в минздраве, профиль травм пострадавших - хирургия, нейрохирургия и травматология. "Необходимость в экстренном переливании возникла для пяти пациентов", - пояснили в ведомстве.
В краевом министерстве здравоохранения отметили, что в течение недели после аварии 478 человек обратились в Пермскую краевую станцию переливания крови. Среди них, по данным ведомства, были родственники потерпевших, трудовые коллективы крупных предприятий и организаций региона, а также просто неравнодушные граждане. Всего пострадавшим было перелито почти 20 литров донорской крови и ее компонентов.
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