В МЧС уточнили число погибших в ДТП под Ярославлем

Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

© фото очевидца Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Семь человек погибли и 19 по уточненным данным пострадали при ДТП под Ярославлем с участием автобуса и грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По данным ВЦМК "Защита", в результате ДТП в Ярославской области погибло семь и пострадало 19 человек", - сказал собеседник агентства.

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Ранее представитель департамента здравоохранения региона сообщил РИА Новости, что в ДТП погибли девять человек и 21 пострадал.