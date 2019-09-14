В МЧС уточнили число погибших в ДТП под Ярославлем

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Семь человек погибли и 19 по уточненным данным пострадали при ДТП под Ярославлем с участием автобуса и грузовика, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По данным ВЦМК "Защита", в результате ДТП в Ярославской области погибло семь и пострадало 19 человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель департамента здравоохранения региона сообщил РИА Новости, что в ДТП погибли девять человек и 21 пострадал.
По данным ГИБДД, по предварительным данным ДТП произошло из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения. В автобусе находилось 30 пассажиров.
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