Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился оказать десятилетней девочке, выжившей в аварии, которая унесла жизни восьми человек, всю необходимую помощь, сообщает в воскресенье правительство региона.
Авария произошла в субботу в 20.26 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли восемь человек.
Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в столкновении, ее отправили на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 Воронежа. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. По предварительным данным, у девочки открытые переломы ног, переломы рук, закрытая черепно-мозговая травма.
Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии.
"Глава региона дал распоряжение оказать 10-летней девочке, получившей в аварии травмы, всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, автобус, рассчитанный на восемь мест, зарегистрирован в городе Острогожск Воронежской области. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.