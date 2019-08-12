Число жертв ДТП с автобусом в Рязанской области выросло до семи человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области, перевозившим граждан Таджикистана, скончался в больнице, число жертв увеличилось до семи человек, сообщил РИА Новости в понедельник завотделением реанимации травмцентра Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito, перевозивший граждан Таджикистана, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. Погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку, восемь человек были госпитализированы.

Ранее Карпунин сообщал РИА Новости, что один пострадавший остается в крайне тяжелом состоянии в Сасовском межрайонном медицинском центре. Медики хотели транспортировать его в Рязань, но его состояние не допускало транспортировки.

"К сожалению, он скончался", - сообщил собеседник агентства.