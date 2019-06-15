Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в столкновении микроавтобуса с иномаркой в Воронежской области, где погибли восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По уточненным данным, авария произошла в 20.26 мск автодороге "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли восемь человек.

"Девочка 10 лет отправлена на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 Воронежа. Состояние ребенка тяжелое - открытые переломы ног, рук закрытая черепно-мозговая травма", - сказал собеседник агентства.