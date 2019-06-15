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РИА Новости

Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем

Вчера, 23:18
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© Фото : Фото предоставлено МВДНа месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
© Фото : Фото предоставлено МВД
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в столкновении микроавтобуса с иномаркой в Воронежской области, где погибли восемь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По уточненным данным, авария произошла в 20.26 мск автодороге "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли восемь человек.
"Девочка 10 лет отправлена на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 Воронежа. Состояние ребенка тяжелое - открытые переломы ног, рук закрытая черепно-мозговая травма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, автобус, рассчитанный на восемь мест, зарегистрирован в городе Острогожск Воронежской области. Выполнял ли он маршрутный рейс или совершал частную поездку - уточняется. Также уточняется число ехавших в автобусе.
Видео с места массового ДТП на МКАД
Вчера, 20:01
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
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