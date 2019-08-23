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РИА Новости

МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске

19:56 23.08.2019 (обновлено: 20:29 23.08.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской Республике ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске. 23 августа 2019
ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске. 23 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ГИБДД России сообщали РИА Новости, что при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 30 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода пострадали 15 человек.
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"На перекрестке улиц Новоажимова и Азина произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате, предварительно, пострадали 20 человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших осматривают шесть бригад скорой медицинской помощи. К ликвидации последствий ДТП привлечены 38 человек и 13 единиц техники.
Управление ГИБДД МВД по Удмуртии уточнило, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось около 35 человек. По их данным, "в момент прибытия автомобилей скорой помощи за медицинской помощью обратилось 17 человек, среди которых один ребенок 2013 года рождения".
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