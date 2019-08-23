МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в ГИБДД России сообщали РИА Новости, что при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 30 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода пострадали 15 человек.

"На перекрестке улиц Новоажимова и Азина произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. В результате, предварительно, пострадали 20 человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших осматривают шесть бригад скорой медицинской помощи. К ликвидации последствий ДТП привлечены 38 человек и 13 единиц техники.