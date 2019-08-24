В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом

УФА, 24 авг - РИА Новости. Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что 20 человек пострадали при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 35 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода. По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы. По уточненным данным МЧС, в аварии пострадали 25 человек.