В ДТП под Ярославлем пострадал несовершеннолетний

Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

© Фото : МЧС России Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один несовершеннолетний пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия под Ярославлем, сообщается на сайте СК РФ.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Следователи начали проверку.

"В результате аварии погибли не менее семи человек; 19 получили травмы различной степени тяжести, в их числе один несовершеннолетний. Точные данные о количестве пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.