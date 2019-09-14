В ДТП под Ярославлем пострадал несовершеннолетний

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один несовершеннолетний пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия под Ярославлем, сообщается на сайте СК РФ.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Следователи начали проверку.
"В результате аварии погибли не менее семи человек; 19 получили травмы различной степени тяжести, в их числе один несовершеннолетний. Точные данные о количестве пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
По разным данным, в столкновении автобуса и грузового автомобиля погибли от 7 до 9 человек, пострадали - от 19 до 21 человека.