Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T12:33Z
https://ria.ru/20190818/1557610471.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155760/93/1557609390_0:124:3131:1885_1036x0_80_0_0_7464872a0f067ce13b47b645b0f7d8ec.jpg
РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до 29

12:33 18.08.2019
2119
© АГН "Москва"На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
© АГН "Москва"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В результате ДТП на востоке Москвы пострадали 29 человек, 19 из них доставлены в больницы, в том числе двое детей, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
"На место ДТП на шоссе Энтузиастов в течение 5-8 минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали 29 человек, 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы", - сообщили в пресс-службе.
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Вчера, 12:06РИА Новости
Крупные ДТП с участием туристических автобусов в России в 2015-2019 годах
Остальным помощь была оказана на месте.
"Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет", - заключили в департаменте.
Ранее сообщалось о столкновении туристического автобуса с мачтой городского освещения возле дома номер 60 на Шоссе Энтузиастов. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в автобусе находились граждане Китая.
100566
Обсудить 2
МоскваКитайПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
РИА
Новости
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
Лента
новостей
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Сотрудники полиции
СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Ульяновской области
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Сотрудники полиции
СМИ сообщили подробности убийства семьи под Ульяновском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Кадер из фильма It: Chapter Two
Актриса из "Оно-2" боится смотреть хоррор целиком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08СМИ: сирийская армия вошла в Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния