Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до 29

На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В результате ДТП на востоке Москвы пострадали 29 человек, 19 из них доставлены в больницы, в том числе двое детей, угрозы их жизни нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"На место ДТП на шоссе Энтузиастов в течение 5-8 минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали 29 человек, 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы", - сообщили в пресс-службе.

Остальным помощь была оказана на месте.

"Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни пострадавших нет", - заключили в департаменте.