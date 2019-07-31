В Приамурье 13 человек пострадали в смертельном ДТП с автобусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл — РИА Новости. В Амурской области два человека погибли и 13 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло днем 30 июля на 1380-м километре федеральной трассы "Амур" в Шимановском районе. По предварительным данным, водитель Toyota Camry не справился с управлением из-за сильного дождя, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes.
#МЧС #Амурская #ДТП Участие пожарно-спасательных формирований в ликвидации последствий ДТП в Шимановском районе https://t.co/S0RkSqHpqw pic.twitter.com/VmezvrbSD2— МЧС Амурская область (@smimchs28) 30 июля 2019 г.
Водитель и один из пассажиров Toyota погибли, еще двое пострадали.
Как уточнили в МВД, находившиеся в салоне автобуса десять пассажиров, в том числе двое детей, получили ушибы, одна женщина госпитализирована в больницу с переломом плеча.
На месте работают полицейские.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что автобус, следовавший из Благовещенска в поселок Ерофей Павлович, принадлежит легальному перевозчику.