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РИА Новости

В Приамурье 13 человек пострадали в смертельном ДТП с автобусом

Вчера, 06:53
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл — РИА Новости. В Амурской области два человека погибли и 13 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло днем 30 июля на 1380-м километре федеральной трассы "Амур" в Шимановском районе. По предварительным данным, водитель Toyota Camry не справился с управлением из-за сильного дождя, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes.
Водитель и один из пассажиров Toyota погибли, еще двое пострадали.
Как уточнили в МВД, находившиеся в салоне автобуса десять пассажиров, в том числе двое детей, получили ушибы, одна женщина госпитализирована в больницу с переломом плеча.
На месте работают полицейские.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что автобус, следовавший из Благовещенска в поселок Ерофей Павлович, принадлежит легальному перевозчику.
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