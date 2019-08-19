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РИА Новости

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34 человек

08:59 19.08.2019
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© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34, за минувшие сутки в больницу был госпитализирован еще один ребенок, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", 39-летний водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина и пострадали более 30 человек, в том числе дети в возрасте от 2 до 14 лет.
"По состоянию на 8.00 (6.00 мск) госпитализированы 34 пострадавших, из них 10 (9 детей в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии), 24 взрослых (у 7 из них тяжелое состояние)", - рассказали в Минздраве.
Ранее ведомство сообщало, что на 14.00 (12.00 мск) воскресенья количество пострадавших увеличилось до 33, тяжелое состояние было у 6 госпитализированных в медучреждения взрослых и у 1 ребенка.
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
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"В понедельник количество пострадавших детей увеличилось до 10, вчера еще один ребенок обратился к врачам", - пояснили агентству в региональном Минздраве.
По данным полиции Перми, водитель автобуса в момент аварии был трезв, сейчас он задержан. Прокуратура Орджоникидзевского района взяла на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"), ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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ДТП с автобусом в ПермиПермьПроисшествия
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