Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34 человек

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019

ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34, за минувшие сутки в больницу был госпитализирован еще один ребенок, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", 39-летний водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находилось 59 человек. В результате ДТП погибла одна женщина и пострадали более 30 человек, в том числе дети в возрасте от 2 до 14 лет.

"По состоянию на 8.00 (6.00 мск) госпитализированы 34 пострадавших, из них 10 (9 детей в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии), 24 взрослых (у 7 из них тяжелое состояние)", - рассказали в Минздраве.

Ранее ведомство сообщало, что на 14.00 (12.00 мск) воскресенья количество пострадавших увеличилось до 33, тяжелое состояние было у 6 госпитализированных в медучреждения взрослых и у 1 ребенка.

"В понедельник количество пострадавших детей увеличилось до 10, вчера еще один ребенок обратился к врачам", - пояснили агентству в региональном Минздраве.