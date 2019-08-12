После ДТП с участием автобуса под Новороссийском умер еще один ребенок

КРАСНОДАР, 12 авг — РИА Новости. Еще один ребенок скончался после ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса, в больницах остаются восемь пострадавших, сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В среду вечером на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. На месте аварии погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека были госпитализированы.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, продлить жизнь ребенка, доставленного в крайне тяжелом состоянии с места ДТП, удалось лишь на несколько дней. Полученные в результате происшествия травмы оказались несовместимыми с жизнью. <…> По информации на 12:00 мск 12 августа, после ДТП под Новороссийском из медорганизаций края выписаны 35 человек. На госпитализации в медицинских организациях края остаются восемь человек", — сообщили в Минздраве региона.