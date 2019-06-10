Врачи отметили положительную динамику в состоянии пострадавших в ДТП в Сочи

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии туристов, госпитализированных после ДТП с двумя автобусами в Сочи, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.
"На текущий момент главные внештатные детский и взрослый травматологи минздрава края отмечают положительную динамику в состоянии госпитализированных. Для диагностики и лечения пациентов применяются все необходимые современные методики, оборудование и опыт врачей Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состояние 19 человек, остающихся на лечении в Сочи, также как и двух пациентов, переведенных в краевые клиники, остается на контроле сотрудников краевого минздрава и главных внештатных специалистов ведомства.
Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.
По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes перевозил приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.