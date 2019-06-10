Врачи отметили положительную динамику в состоянии пострадавших в ДТП в Сочи

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии туристов, госпитализированных после ДТП с двумя автобусами в Сочи, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.

"На текущий момент главные внештатные детский и взрослый травматологи минздрава края отмечают положительную динамику в состоянии госпитализированных. Для диагностики и лечения пациентов применяются все необходимые современные методики, оборудование и опыт врачей Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние 19 человек, остающихся на лечении в Сочи, также как и двух пациентов, переведенных в краевые клиники, остается на контроле сотрудников краевого минздрава и главных внештатных специалистов ведомства.

Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.