Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Автобус ведомственного санатория Федеральной налоговой службы "Эллада", который в результате ДТП сорвался с обрыва вместе с пассажирами под Новороссийском, проходил техосмотр в июне этого года, сообщил РИА Новости представитель управления госавтодорнадзора по Краснодарскому краю Леонид Бруяка.

Как уточнил Бруяка, у санатория "Эллада" есть лицензия на перевозку пассажиров автобусом, и в день ДТП, по предварительным данным, он вел заказную перевозку.

"Техосмотр (автобус – Прим. ред.) проходил 20 июня 2019 года. Автобус, по-моему, 2013 года выпуска … Водитель проходил, с ним проводилось обучение", - сообщил Бруяка.

По словам собеседника агентства, ведомство планирует организовать проверку перевозчика на предмет соблюдения условий лицензии.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы.