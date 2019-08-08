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РИА Новости

Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне

09:50, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Автобус ведомственного санатория Федеральной налоговой службы "Эллада", который в результате ДТП сорвался с обрыва вместе с пассажирами под Новороссийском, проходил техосмотр в июне этого года, сообщил РИА Новости представитель управления госавтодорнадзора по Краснодарскому краю Леонид Бруяка.
Как уточнил Бруяка, у санатория "Эллада" есть лицензия на перевозку пассажиров автобусом, и в день ДТП, по предварительным данным, он вел заказную перевозку.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
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"Техосмотр (автобус – Прим. ред.) проходил 20 июня 2019 года. Автобус, по-моему, 2013 года выпуска … Водитель проходил, с ним проводилось обучение", - сообщил Бруяка.
По словам собеседника агентства, ведомство планирует организовать проверку перевозчика на предмет соблюдения условий лицензии.
В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы.
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