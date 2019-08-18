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РИА Новости

В попавшем в ДТП в Москве автобусе находились туристы из Китая

10:49 18.08.2019 (обновлено: 15:55 18.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В туристическом автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, по уточненным данным, находились граждане Китая, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о столкновении туристического автобуса с мачтой городского освещения возле дома номер 60 на Шоссе Энтузиастов.
"В автобусе находились, предварительно, 32 гражданина КНР", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что легкие травмы получили 15 человек.
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