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РИА Новости
Единый день голосования

Биография Олега Кувшинникова

09:00 09.09.2019 (обновлено: 12:00 09.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Олег Александрович Кувшинников родился 2 февраля 1965 года в Череповце Вологодской области.
В детстве и юности активно занимался спортом. Воспитанник спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой города Череповца, кандидат в мастера спорта по хоккею.
В 1991 году окончил Ярославский техникум советской торговли, в 1994 году – Санкт-Петербургский торгово-экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет), в 1999 году – Государственный университет управления по программе "Производственный менеджмент". В 2002 году прошел курс обучения по корпоративной программе подготовки менеджеров ТОП-100. В 2005 году завершил обучение по программе МВА (магистр делового администрирования) в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). В декабре 2017 года прошел повышение квалификации в Вологодском государственном университете по дополнительной профессиональной программе "Управление проектами в органах власти: углубленные знания (для руководителей проектов, администраторов, руководителей проектных офисов)".
В 1985-1987 годах проходил срочную службу в рядах Советской армии в батальоне связи, был начальником аппаратной связи, секретарем комитета ВЛКСМ батальона.
Трудовую деятельность начал в 1982 году слесарем по ремонту металлургического оборудования на Череповецком металлургическом заводе.
В 1987 году продолжил работу вальцовщиком сортопрокатного цеха на Череповецком металлургическом комбинате.
В 1994-2000 годах занимал должности мастера сортопрокатного цеха, начальника стана "250", заместителя начальника цеха по производству.
В 2000-2002 годах работал начальником сортопрокатного цеха.
В феврале 2002 года назначен начальником листопрокатного цеха № 1.
В 2002-2006 годах – депутат Череповецкой городской Думы, председатель комиссии по городскому хозяйству.
В 2004 и 2005 годах – член совета директоров ОАО "Северсталь".
С января 2004 по ноябрь 2006 года – директор социально-бытового комплекса ОАО "Северсталь".
С ноября 2006 года работал первым заместителем мэра, исполняющим обязанности мэра города Череповца.
В марте 2007 года занял пост мэра города Череповца.
В апреле 2007 года стал членом Президиума политсовета Вологодского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В декабре 2011 года занял должность губернатора Вологодской области.
С октября 2013 года по апрель 2014 года входил в состав президиума Государственного совета РФ.
15 мая 2014 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Олега Кувшинникова и назначил его исполняющим обязанности главы региона до выборов.
В сентябре 2014 года Кувшинников был вновь избран губернатором Вологодской области.
Член Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Автор 11 изобретений.
Удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2004), награжден медалью "За достижения в военно-политической работе" (2019). Имеет ведомственные награды и награды Русской православной церкви, дважды лауреат премии имени академика Бардина.
Олег Кувшинников женат, у него есть трое сыновей.
Сумма задекларированного дохода за 2018 год составила более 11 миллионов рублей.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года Олег Кувшинников выиграл выборы с результатом 60,79% и переизбрался на пост губернатора Вологодской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Единый день голосованияВологодская областьОлег КувшинниковСправки
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