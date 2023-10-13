Рейтинг@Mail.ru
Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
11:26 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/korpus-1902471212.html
Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце
Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце - РИА Новости, 13.10.2023
Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце
Инфекционное отделение областной больницы № 2 в Череповце примет первых пациентов после капитального ремонта уже в конце октября, стоимость работ составила... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:26
2023-10-13T11:26
вологодская область
вологодская область
череповец
олег кувшинников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902473605_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_29aedc3d813ca771efd2f46e3f16f832.jpg
ВОЛОГДА, 13 окт – РИА Новости. Инфекционное отделение областной больницы № 2 в Череповце примет первых пациентов после капитального ремонта уже в конце октября, стоимость работ составила порядка 170 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области "Проект сложный. В нем удалось совместить все требования, предъявляемые к инфекционной больнице. По сути реконструировано все, кроме стен. Все сделанное перечислить просто невозможно. В итоге мы получили современный инфекционный корпус", - цитирует пресс-служба главного врача медучреждения Андрея Пулина. После реконструкции в здании появилась крытая галерея, которая позволит персоналу входить с улицы в боксы, обеспечит разделение потоков пациентов с различными инфекционными заболеваниями. Каждый бокс для размещения пациентов оборудован санузлом, установлена палатная сигнализация. Отделение рассчитано на прием 70 пациентов из Череповца и западных районов области, отметили в пресс-службе. По словам губернатора Олега Кувшинникова, посетившего отремонтированный инфекционный корпус, с 2020 года, когда на градостроительном совете было принято решение о поэтапном ремонте больницы в Череповце, в нее вложено почти 1,5 миллиарда рублей. "Мы и дальше будет вкладывать средства в развитие медицинских учреждений региона. В следующего году областной больнице в Череповце выделено более 110 миллионов рублей на полную реновацию пищеблока, на ремонт кровли основного корпуса. Ремонты продолжаются в рамках разработанного нами стратегического плана по развитию системы здравоохранения в регионе", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20230830/vologodchina-1893153951.html
вологодская область
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902473605_52:0:781:547_1920x0_80_0_0_0c8041bfe9d678b8a528df278a563ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, череповец, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Олег Кувшинников

Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце

© Фото : правительство Вологодской областиИнфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце
Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : правительство Вологодской области
Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 13 окт – РИА Новости. Инфекционное отделение областной больницы № 2 в Череповце примет первых пациентов после капитального ремонта уже в конце октября, стоимость работ составила порядка 170 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области
"Проект сложный. В нем удалось совместить все требования, предъявляемые к инфекционной больнице. По сути реконструировано все, кроме стен. Все сделанное перечислить просто невозможно. В итоге мы получили современный инфекционный корпус", - цитирует пресс-служба главного врача медучреждения Андрея Пулина.
После реконструкции в здании появилась крытая галерея, которая позволит персоналу входить с улицы в боксы, обеспечит разделение потоков пациентов с различными инфекционными заболеваниями. Каждый бокс для размещения пациентов оборудован санузлом, установлена палатная сигнализация. Отделение рассчитано на прием 70 пациентов из Череповца и западных районов области, отметили в пресс-службе.
По словам губернатора Олега Кувшинникова, посетившего отремонтированный инфекционный корпус, с 2020 года, когда на градостроительном совете было принято решение о поэтапном ремонте больницы в Череповце, в нее вложено почти 1,5 миллиарда рублей.
"Мы и дальше будет вкладывать средства в развитие медицинских учреждений региона. В следующего году областной больнице в Череповце выделено более 110 миллионов рублей на полную реновацию пищеблока, на ремонт кровли основного корпуса. Ремонты продолжаются в рамках разработанного нами стратегического плана по развитию системы здравоохранения в регионе", - сказал глава региона.
документы, бумаги, земля, земельный участок, коттедж, поселок, загородка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
На Вологодчине среднему медперсоналу на селе предоставят бесплатную землю
30 августа, 13:51
 
Вологодская областьВологодская областьЧереповецОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала