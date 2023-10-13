https://ria.ru/20231013/korpus-1902471212.html

Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце

Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце - РИА Новости, 13.10.2023

Инфекционный корпус областной больницы откроется после ремонта в Череповце

Инфекционное отделение областной больницы № 2 в Череповце примет первых пациентов после капитального ремонта уже в конце октября, стоимость работ составила... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:26

2023-10-13T11:26

2023-10-13T11:26

вологодская область

вологодская область

череповец

олег кувшинников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902473605_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_29aedc3d813ca771efd2f46e3f16f832.jpg

ВОЛОГДА, 13 окт – РИА Новости. Инфекционное отделение областной больницы № 2 в Череповце примет первых пациентов после капитального ремонта уже в конце октября, стоимость работ составила порядка 170 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства области "Проект сложный. В нем удалось совместить все требования, предъявляемые к инфекционной больнице. По сути реконструировано все, кроме стен. Все сделанное перечислить просто невозможно. В итоге мы получили современный инфекционный корпус", - цитирует пресс-служба главного врача медучреждения Андрея Пулина. После реконструкции в здании появилась крытая галерея, которая позволит персоналу входить с улицы в боксы, обеспечит разделение потоков пациентов с различными инфекционными заболеваниями. Каждый бокс для размещения пациентов оборудован санузлом, установлена палатная сигнализация. Отделение рассчитано на прием 70 пациентов из Череповца и западных районов области, отметили в пресс-службе. По словам губернатора Олега Кувшинникова, посетившего отремонтированный инфекционный корпус, с 2020 года, когда на градостроительном совете было принято решение о поэтапном ремонте больницы в Череповце, в нее вложено почти 1,5 миллиарда рублей. "Мы и дальше будет вкладывать средства в развитие медицинских учреждений региона. В следующего году областной больнице в Череповце выделено более 110 миллионов рублей на полную реновацию пищеблока, на ремонт кровли основного корпуса. Ремонты продолжаются в рамках разработанного нами стратегического плана по развитию системы здравоохранения в регионе", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20230830/vologodchina-1893153951.html

вологодская область

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, череповец, олег кувшинников