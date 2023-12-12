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Путин обновил состав Госсовета - РИА Новости, 12.12.2023
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14:51 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/putin-1915320838.html
Путин обновил состав Госсовета
Путин обновил состав Госсовета - РИА Новости, 12.12.2023
Путин обновил состав Госсовета
Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:51
2023-12-12T14:51
политика
красноярский край
смоленская область
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Анохин В.Н. - губернатор Смоленской области; Балицкий Е.В. - губернатор Запорожской области; Котюков М.М. - губернатор Красноярского края; Кузнецов В.Г. - губернатор Чукотского автономного округа; Логинов В.А. - глава Красноярска; Пасечник Л.И. - глава Луганской Народной Республики; Пушилин Д.В. - глава Донецкой Народной Республики; Сальдо В.В. - губернатор Херсонской области; Сердечкин Ю.В. - глава администрации города Мурманска; Хоценко В.П. - губернатор Омской области", - говорится в документе. Также из состава Госсовета, в частности, исключены экс-губернатор Омской области Александр Бурков, экс-глава Чукотского АО Роман Копин; экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников; экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс. Кроме того, Путин подписал распоряжение, которым вносятся изменения в состав Президиума Госсовета. "Внести в состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: а) включить в состав Президиума следующих лиц: Гладков В.В. - губернатор Белгородской области; Калиматов М.-А.М. - глава Республики Ингушетия; Кондратьев В.И. - губернатор Краснодарского края; Котюков М.М. - губернатор Красноярского края; Орлов В.А. - губернатор Амурской области; Пушилин Д.В. - глава Донецкой Народной Республики; Сердечкин Ю.В. - глава администрации города Мурманска; Соколов А.В. - губернатор Кировской области; Трутнев Ю.П. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; Чибис А.В. - губернатор Мурманской области; Шумков В.М. - губернатор Курганской области", - говорится в документе. Также Путин исключил из состава президиума Госсовета, в частности, главу Дагестана Сергея Меликова, губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, губернатора Томской области Владимира Мазура; главу Чувашии Олега Николаева, губернатора Забайкальского края Александра Осипова, главу Карелии Артура Парфенчикова, главу Калмыкии Бату Хасикова, полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева. Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 12 декабря.
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политика, красноярский край, смоленская область, донецкая народная республика, владимир путин, александр бурков, роман копин
Политика, Красноярский край, Смоленская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Александр Бурков, Роман Копин
Путин обновил состав Госсовета

Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Анохин В.Н. - губернатор Смоленской области; Балицкий Е.В. - губернатор Запорожской области; Котюков М.М. - губернатор Красноярского края; Кузнецов В.Г. - губернатор Чукотского автономного округа; Логинов В.А. - глава Красноярска; Пасечник Л.И. - глава Луганской Народной Республики; Пушилин Д.В. - глава Донецкой Народной Республики; Сальдо В.В. - губернатор Херсонской области; Сердечкин Ю.В. - глава администрации города Мурманска; Хоценко В.П. - губернатор Омской области", - говорится в документе.
Также из состава Госсовета, в частности, исключены экс-губернатор Омской области Александр Бурков, экс-глава Чукотского АО Роман Копин; экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников; экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс.
Кроме того, Путин подписал распоряжение, которым вносятся изменения в состав Президиума Госсовета.
"Внести в состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: а) включить в состав Президиума следующих лиц: Гладков В.В. - губернатор Белгородской области; Калиматов М.-А.М. - глава Республики Ингушетия; Кондратьев В.И. - губернатор Краснодарского края; Котюков М.М. - губернатор Красноярского края; Орлов В.А. - губернатор Амурской области; Пушилин Д.В. - глава Донецкой Народной Республики; Сердечкин Ю.В. - глава администрации города Мурманска; Соколов А.В. - губернатор Кировской области; Трутнев Ю.П. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; Чибис А.В. - губернатор Мурманской области; Шумков В.М. - губернатор Курганской области", - говорится в документе.
Также Путин исключил из состава президиума Госсовета, в частности, главу Дагестана Сергея Меликова, губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, губернатора Томской области Владимира Мазура; главу Чувашии Олега Николаева, губернатора Забайкальского края Александра Осипова, главу Карелии Артура Парфенчикова, главу Калмыкии Бату Хасикова, полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева.
Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 12 декабря.
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ПолитикаКрасноярский крайСмоленская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинАлександр БурковРоман Копин
 
 
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