https://ria.ru/20231212/putin-1915320838.html

Путин обновил состав Госсовета

Путин обновил состав Госсовета - РИА Новости, 12.12.2023

Путин обновил состав Госсовета

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:51

2023-12-12T14:51

2023-12-12T14:51

политика

красноярский край

смоленская область

донецкая народная республика

владимир путин

александр бурков

роман копин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, в него вошли главы четырех новых регионов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в состав Государственного Совета Российской Федерации... изменения: а) включить в состав Совета следующих лиц: Анохин В.Н. - губернатор Смоленской области; Балицкий Е.В. - губернатор Запорожской области; Котюков М.М. - губернатор Красноярского края; Кузнецов В.Г. - губернатор Чукотского автономного округа; Логинов В.А. - глава Красноярска; Пасечник Л.И. - глава Луганской Народной Республики; Пушилин Д.В. - глава Донецкой Народной Республики; Сальдо В.В. - губернатор Херсонской области; Сердечкин Ю.В. - глава администрации города Мурманска; Хоценко В.П. - губернатор Омской области", - говорится в документе. Также из состава Госсовета, в частности, исключены экс-губернатор Омской области Александр Бурков, экс-глава Чукотского АО Роман Копин; экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников; экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс. Кроме того, Путин подписал распоряжение, которым вносятся изменения в состав Президиума Госсовета. "Внести в состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации... следующие изменения: а) включить в состав Президиума следующих лиц: Гладков В.В. - губернатор Белгородской области; Калиматов М.-А.М. - глава Республики Ингушетия; Кондратьев В.И. - губернатор Краснодарского края; Котюков М.М. - губернатор Красноярского края; Орлов В.А. - губернатор Амурской области; Пушилин Д.В. - глава Донецкой Народной Республики; Сердечкин Ю.В. - глава администрации города Мурманска; Соколов А.В. - губернатор Кировской области; Трутнев Ю.П. - заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; Чибис А.В. - губернатор Мурманской области; Шумков В.М. - губернатор Курганской области", - говорится в документе. Также Путин исключил из состава президиума Госсовета, в частности, главу Дагестана Сергея Меликова, губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, губернатора Томской области Владимира Мазура; главу Чувашии Олега Николаева, губернатора Забайкальского края Александра Осипова, главу Карелии Артура Парфенчикова, главу Калмыкии Бату Хасикова, полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева. Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 12 декабря.

https://ria.ru/20231201/spch-1913263078.html

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политика, красноярский край, смоленская область, донецкая народная республика, владимир путин, александр бурков, роман копин