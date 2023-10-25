https://ria.ru/20231025/restavratsiya-1905257451.html
Кувшинников: реставрация вологодского кремля продолжится в 2024 году
Кувшинников: реставрация вологодского кремля продолжится в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2023
Кувшинников: реставрация вологодского кремля продолжится в 2024 году
В 2024 году начнется реставрация еще пяти объектов вологодского кремля, завершатся работы на Северной стене и Пятницкой башне, начавшиеся в этом году, сообщил... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T21:16
2023-10-25T21:16
2023-10-25T21:18
вологодская область
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олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 25 окт – РИА Новости. В 2024 году начнется реставрация еще пяти объектов вологодского кремля, завершатся работы на Северной стене и Пятницкой башне, начавшиеся в этом году, сообщил журналистам губернатор Олег Кувшинников. "Объект очень значимый, требующий серьезных затрат, но мы трудностей не боимся и приняли решение приступить к реставрации за счет средств областного бюджета. Сейчас идет реставрация Пятницкой башни и Северной стены кремля. Специалисты укрепляют фундамент, восстанавливают кирпичную кладку. После завершения работ архитектурный ансамбль будет выглядеть таким, каким он был возведен средневековыми мастерами", - сказал Кувшинников после осмотра объектов кремля вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. По его словам, в среду с министром культуры согласован второй этап реставрации, куда войдут еще пять объектов. "В начале 2024 года мы объявим конкурс на продолжение реставрационно-восстановительных работ: это одноэтажный, двухэтажный корпуса, Юго-Западная башня, Западная стена и замена всех инженерных коммуникаций - сетей отопления, водоснабжения, канализации, электричества, газа, чтобы эти объекты всегда были с теплом, сохранили бы свой исторический облик многие столетия после того, как мы эти работы проведем", - сказал глава региона. На реставрацию кремля и закупку музейного оборудования из областного бюджета планируется направить 1,6 миллиарда рублей, регион заявился на выделение и федерального финансирования, добавили в пресс-службе. Запланированные работы позволят не только привести в порядок памятник архитектуры, но и подготовить новые площади для размещения экспонатов из богатых хранилищ Вологодского музея. Кроме того, здесь появится новое пространство для проведения мероприятий регионального и федерального уровней.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, олег кувшинников, ольга любимова, вологодская область
Вологодская область, Россия, Олег Кувшинников, Ольга Любимова, Вологодская область
ВОЛОГДА, 25 окт – РИА Новости. В 2024 году начнется реставрация еще пяти объектов вологодского кремля, завершатся работы на Северной стене и Пятницкой башне, начавшиеся в этом году, сообщил журналистам губернатор Олег Кувшинников.
«
"Объект очень значимый, требующий серьезных затрат, но мы трудностей не боимся и приняли решение приступить к реставрации за счет средств областного бюджета. Сейчас идет реставрация Пятницкой башни и Северной стены кремля. Специалисты укрепляют фундамент, восстанавливают кирпичную кладку. После завершения работ архитектурный ансамбль будет выглядеть таким, каким он был возведен средневековыми мастерами", - сказал Кувшинников после осмотра объектов кремля вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой
.
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По его словам, в среду с министром культуры согласован второй этап реставрации, куда войдут еще пять объектов.
«
"В начале 2024 года мы объявим конкурс на продолжение реставрационно-восстановительных работ: это одноэтажный, двухэтажный корпуса, Юго-Западная башня, Западная стена и замена всех инженерных коммуникаций - сетей отопления, водоснабжения, канализации, электричества, газа, чтобы эти объекты всегда были с теплом, сохранили бы свой исторический облик многие столетия после того, как мы эти работы проведем", - сказал глава региона.
На реставрацию кремля и закупку музейного оборудования из областного бюджета планируется направить 1,6 миллиарда рублей, регион заявился на выделение и федерального финансирования, добавили в пресс-службе.
Запланированные работы позволят не только привести в порядок памятник архитектуры, но и подготовить новые площади для размещения экспонатов из богатых хранилищ Вологодского музея. Кроме того, здесь появится новое пространство для проведения мероприятий регионального и федерального уровней.
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