https://ria.ru/20231011/vyplata-1901972133.html
До 700 тысяч рублей получат контрактники Вологодчины, отправившиеся на СВО
До 700 тысяч рублей получат контрактники Вологодчины, отправившиеся на СВО - РИА Новости, 11.10.2023
До 700 тысяч рублей получат контрактники Вологодчины, отправившиеся на СВО
Власти Вологодской области установят единоразовую выплату в 50 тысяч рублей военнослужащим срочной службы при подписании контракта с министерством обороны... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:11
2023-10-11T12:11
2023-10-11T12:11
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
россия
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ВОЛОГДА, 11 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области установят единоразовую выплату в 50 тысяч рублей военнослужащим срочной службы при подписании контракта с министерством обороны России, контрактники, ушедшие на СВО, будут получать до 700 тысяч рублей, написал губернатор региона Олег Кувшинников в своем телеграм-канале.При этом Кувшинников отметил, что солдаты-срочники, подписавшие контракт с воинскими частями в Вологодской области, продолжат службу в своих подразделениях на территории региона.Как уточняют в пресс-службе регионального правительства, те, кто отправится в зону проведения спецоперации, с октября этого года получат при подписании контракта в округах и районах 600 тысяч рублей, в Вологде и Череповце – 700 тысяч рублей. Выплаты складываются из трех источников: 305 тысяч рублей от муниципалитета, при этом в Вологде и Череповце – по 405 тысяч рублей, 195 тысяч отминистерства обороны и 100 тысяч рублей от региона. Выплаты получат не только вологжане, но и жители других регионов, подписавшие контракт в Вологодской области."Семьи защитников страны и вернувшиеся военнослужащие должны быть окружены нашей заботой. В этой работе не должно быть никакого формализма. Ребята с оружием в руках отстаивают интересы России, будущее своих родных. Поэтому к ним должно быть максимально чуткое и уважительное отношение. За каждым вернувшимся бойцом будет закреплен социальный координатор, который поможет в режиме зеленого коридора решить все вопросы с лечением и реабилитацией, при необходимости - найти работу и реализовать себя", - отметил Кувшинников, его слова приводит пресс-служба.
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РИА Новости
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вологодская область, олег кувшинников, россия, вологда
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Россия, Вологда
ВОЛОГДА, 11 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области установят единоразовую выплату в 50 тысяч рублей военнослужащим срочной службы при подписании контракта с министерством обороны России, контрактники, ушедшие на СВО, будут получать до 700 тысяч рублей, написал губернатор региона Олег Кувшинников в своем телеграм-канале.
При этом Кувшинников отметил, что солдаты-срочники, подписавшие контракт с воинскими частями в Вологодской области, продолжат службу в своих подразделениях на территории региона.
Как уточняют в пресс-службе регионального правительства, те, кто отправится в зону проведения спецоперации, с октября этого года получат при подписании контракта в округах и районах 600 тысяч рублей, в Вологде
и Череповце
– 700 тысяч рублей. Выплаты складываются из трех источников: 305 тысяч рублей от муниципалитета, при этом в Вологде и Череповце – по 405 тысяч рублей, 195 тысяч от
министерства обороны и 100 тысяч рублей от региона. Выплаты получат не только вологжане, но и жители других регионов, подписавшие контракт в Вологодской области.
"Семьи защитников страны и вернувшиеся военнослужащие должны быть окружены нашей заботой. В этой работе не должно быть никакого формализма. Ребята с оружием в руках отстаивают интересы России, будущее своих родных. Поэтому к ним должно быть максимально чуткое и уважительное отношение. За каждым вернувшимся бойцом будет закреплен социальный координатор, который поможет в режиме зеленого коридора решить все вопросы с лечением и реабилитацией, при необходимости - найти работу и реализовать себя", - отметил Кувшинников, его слова приводит пресс-служба.
Кувшинников: Вологодчина продолжит отправлять в зону СВО все необходимое