https://ria.ru/20231024/trassa-1904981103.html

Запущено движение по обновленному участку трассы Вологда-Череповец

Запущено движение по обновленному участку трассы Вологда-Череповец - РИА Новости, 24.10.2023

Запущено движение по обновленному участку трассы Вологда-Череповец

Открыто движение по обновленному участку федеральной трассы А-114 от поселка Шексна в сторону Череповца, готовые участки сдают поэтапно, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:59

2023-10-24T16:59

2023-10-24T16:59

вологодская область

череповец

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 24 окт - РИА Новости. Открыто движение по обновленному участку федеральной трассы А-114 от поселка Шексна в сторону Череповца, готовые участки сдают поэтапно, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Протяженность маршрута Вологда-Череповец по федеральной трассе А-114 составляет 119 километров. Работы по реконструкции и расширению дороги начались несколько лет назад, готовые участки строители сдают поэтапно, отметил глава региона. "Это очередной этап расширения до четырех полос одной из самых загруженных дорог Вологодчины. <…> Из 119 километров 43 уже стали четырехполосными, на 51 километре ведется работа. К концу следующего года четыре полосы будет на 75 километрах трассы", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он также отметил, что, помимо участка на трассе А-114, в этом году отремонтировано более 192 километров федеральных дорог, проходящих по территории региона. В пресс-службе добавили, что еще строители привели в порядок порядка 500 километров областных дорог. "Мы идем на рекорд и в следующем году не планируем сбавлять темпы дорожного строительства. Уверен, построенные современные дороги станут огромным стимулом для социально-экономического развития всех регионов Российской Федерации", – сказал губернатор на открытии движения по обновленному участку трассы.

https://ria.ru/20231017/vologda-1903396614.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, олег кувшинников