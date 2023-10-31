https://ria.ru/20231031/putin-1906540212.html
Путин провел встречу с главой Вологодской области и Георгием Филимоновым
Путин провел встречу с главой Вологодской области и Георгием Филимоновым - РИА Новости, 31.10.2023
Путин провел встречу с главой Вологодской области и Георгием Филимоновым
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:53
2023-10-31T20:53
2023-10-31T21:41
политика
вологодская область
россия
владимир путин
георгий филимонов
олег кувшинников
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НОВО-ОГАРЕВО, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым.Он отметил, что регион промышленно развитый."Я знаю, что Вы хотели бы, желание есть остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать. Во всяком случае не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым Вы его поставили. Ну и Георгий Юрьевич, хочу пожелать успехов, Вам это область тоже не чужая. Надеюсь, что все то, что было сделано до сих пор и тот темп, который был набран в работе по улучшению жизни людей, он сохранится", - сказал президент.
https://ria.ru/20231031/proekt-1906425047.html
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политика, вологодская область, россия, владимир путин, георгий филимонов, олег кувшинников
Политика, Вологодская область, Россия, Владимир Путин, Георгий Филимонов, Олег Кувшинников
Путин провел встречу с главой Вологодской области и Георгием Филимоновым
Путин провел встречу с главой Вологодской области Георгием Филимоновым
НОВО-ОГАРЕВО, 31 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин провел
встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым.
Он отметил, что регион промышленно развитый.
"Я знаю, что Вы хотели бы, желание есть остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать. Во всяком случае не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым Вы его поставили. Ну и Георгий Юрьевич, хочу пожелать успехов, Вам это область тоже не чужая. Надеюсь, что все то, что было сделано до сих пор и тот темп, который был набран в работе по улучшению жизни людей, он сохранится", - сказал президент.
В Вологодской области утвердили проект бюджета на трехлетний период