https://ria.ru/20231012/tsentr-1902271327.html
Военный учебный центр открылся в Череповце
Военный учебный центр открылся в Череповце - РИА Новости, 12.10.2023
Военный учебный центр открылся в Череповце
В Череповце состоялось торжественное открытие военного учебного центра (ВУЦ) им. Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Евгения Преображенского; это... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T15:05
2023-10-12T15:05
2023-10-12T15:05
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
олег кувшинников
череповец
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Череповце состоялось торжественное открытие военного учебного центра (ВУЦ) им. Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Евгения Преображенского; это новое структурное подразделение, работающее при Череповецком государственном университете, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области. Первыми проходить военную подготовку будут 108 человек. Военный учебный центр будет готовить студентов по военно-учетным специальностям радиотехнических войск Воздушно-космических сил Минобороны России. Обучение проводится по программам подготовки сержантов и рядовых запаса. По окончании курса выпускники получат воинское звание запаса. Обучаться в военном центре юноши будут одновременно с получением высшего образования по своей основной гражданской специальности, пояснили в пресс-службе. На плацу присутствующих поприветствовал сенатор РФ, Герой России Юрий Воробьев. "Мы живем в сложном мире, и миссия любого мужчины – быть готовым к защите своей Родины. Сейчас министерство обороны РФ уделяет большое внимание своим учебным заведениям и в целом системе подготовки по военным специальностям. Появление в Вологодской области военного учебного центра очень актуально, отсюда выйдут специалисты высокой квалификации. Также мы рассчитываем, что этот центр даст возможность всем студентам познакомиться с военной службой, получить основы военной подготовки", - приводятся в сообщении слова сенатора. В свою очередь, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что этот военно-учебный центр стал первым в области на базе гражданского вуза. "Военный учебный центр был открыт при поддержке Министерства обороны и Министерства науки и высшего образования РФ. Выпускники ВУЦа при внештатных ситуациях и агрессии первыми встанут в ряды защитников Отечества, имея уникальные навыки, полученные здесь. С начала специальной военной операции мы запустили линейку патриотических проектов. И сегодня мы делаем еще один шаг в направлении патриотического воспитания", - цитирует пресс-служба Кувшинникова. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко подчеркнул, что открытие таких военных центров – это возвращение к советским военным кафедрам при институтах. "Я сам закончил военную кафедру и вместе с инженерным образованием получил военную специальность и звание лейтенанта. Желаю всем сотрудникам и обучающимся в военном учебном центре успехов и плодотворной работы", - рассказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Там добавили, что военный учебный центр в Череповце - один из 16, которые по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина появились в этом году в регионах страны. Общее число таких структур при вузах России выросло до 120.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, олег кувшинников, череповец
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Олег Кувшинников, Череповец
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Череповце состоялось торжественное открытие военного учебного центра (ВУЦ) им. Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Евгения Преображенского; это новое структурное подразделение, работающее при Череповецком государственном университете, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.
Первыми проходить военную подготовку будут 108 человек. Военный учебный центр будет готовить студентов по военно-учетным специальностям радиотехнических войск Воздушно-космических сил Минобороны России
. Обучение проводится по программам подготовки сержантов и рядовых запаса. По окончании курса выпускники получат воинское звание запаса. Обучаться в военном центре юноши будут одновременно с получением высшего образования по своей основной гражданской специальности, пояснили в пресс-службе.
На плацу присутствующих поприветствовал сенатор РФ, Герой России Юрий Воробьев
.
"Мы живем в сложном мире, и миссия любого мужчины – быть готовым к защите своей Родины. Сейчас министерство обороны РФ уделяет большое внимание своим учебным заведениям и в целом системе подготовки по военным специальностям. Появление в Вологодской области военного учебного центра очень актуально, отсюда выйдут специалисты высокой квалификации. Также мы рассчитываем, что этот центр даст возможность всем студентам познакомиться с военной службой, получить основы военной подготовки", - приводятся в сообщении слова сенатора.
Новый учебный курс "Герои Вологодчины" ввели в школах региона
В свою очередь, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
отметил, что этот военно-учебный центр стал первым в области на базе гражданского вуза.
"Военный учебный центр был открыт при поддержке Министерства обороны и Министерства науки и высшего образования РФ. Выпускники ВУЦа при внештатных ситуациях и агрессии первыми встанут в ряды защитников Отечества, имея уникальные навыки, полученные здесь. С начала специальной военной операции мы запустили линейку патриотических проектов. И сегодня мы делаем еще один шаг в направлении патриотического воспитания", - цитирует пресс-служба Кувшинникова.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия
" Андрей Луценко
подчеркнул, что открытие таких военных центров – это возвращение к советским военным кафедрам при институтах. "Я сам закончил военную кафедру и вместе с инженерным образованием получил военную специальность и звание лейтенанта. Желаю всем сотрудникам и обучающимся в военном учебном центре успехов и плодотворной работы", - рассказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
Там добавили, что военный учебный центр в Череповце - один из 16, которые по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина
появились в этом году в регионах страны. Общее число таких структур при вузах России выросло до 120.