https://ria.ru/20231012/tsentr-1902271327.html

Военный учебный центр открылся в Череповце

Военный учебный центр открылся в Череповце - РИА Новости, 12.10.2023

Военный учебный центр открылся в Череповце

В Череповце состоялось торжественное открытие военного учебного центра (ВУЦ) им. Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Евгения Преображенского; это... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T15:05

2023-10-12T15:05

2023-10-12T15:05

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

олег кувшинников

череповец

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Череповце состоялось торжественное открытие военного учебного центра (ВУЦ) им. Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Евгения Преображенского; это новое структурное подразделение, работающее при Череповецком государственном университете, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области. Первыми проходить военную подготовку будут 108 человек. Военный учебный центр будет готовить студентов по военно-учетным специальностям радиотехнических войск Воздушно-космических сил Минобороны России. Обучение проводится по программам подготовки сержантов и рядовых запаса. По окончании курса выпускники получат воинское звание запаса. Обучаться в военном центре юноши будут одновременно с получением высшего образования по своей основной гражданской специальности, пояснили в пресс-службе. На плацу присутствующих поприветствовал сенатор РФ, Герой России Юрий Воробьев. "Мы живем в сложном мире, и миссия любого мужчины – быть готовым к защите своей Родины. Сейчас министерство обороны РФ уделяет большое внимание своим учебным заведениям и в целом системе подготовки по военным специальностям. Появление в Вологодской области военного учебного центра очень актуально, отсюда выйдут специалисты высокой квалификации. Также мы рассчитываем, что этот центр даст возможность всем студентам познакомиться с военной службой, получить основы военной подготовки", - приводятся в сообщении слова сенатора. В свою очередь, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что этот военно-учебный центр стал первым в области на базе гражданского вуза. "Военный учебный центр был открыт при поддержке Министерства обороны и Министерства науки и высшего образования РФ. Выпускники ВУЦа при внештатных ситуациях и агрессии первыми встанут в ряды защитников Отечества, имея уникальные навыки, полученные здесь. С начала специальной военной операции мы запустили линейку патриотических проектов. И сегодня мы делаем еще один шаг в направлении патриотического воспитания", - цитирует пресс-служба Кувшинникова. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко подчеркнул, что открытие таких военных центров – это возвращение к советским военным кафедрам при институтах. "Я сам закончил военную кафедру и вместе с инженерным образованием получил военную специальность и звание лейтенанта. Желаю всем сотрудникам и обучающимся в военном учебном центре успехов и плодотворной работы", - рассказал Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Там добавили, что военный учебный центр в Череповце - один из 16, которые по распоряжению председателя Правительства России Михаила Мишустина появились в этом году в регионах страны. Общее число таких структур при вузах России выросло до 120.

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вологодская область

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, олег кувшинников, череповец