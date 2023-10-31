https://ria.ru/20231031/turisticheskiy_klaster-1906360984.html

Новый туристический кластер создадут в Вологодской области

Новый туристический кластер создадут в Вологодской области - РИА Новости, 31.10.2023

Новый туристический кластер создадут в Вологодской области

Соглашение о совместном развитии проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза" подписали власти Вологодской области и компания Cosmos Hotel Group; они намерены... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:02

2023-10-31T11:02

2023-10-31T11:02

вологодская область

отдых в россии

дед мороз

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 31 окт – РИА Новости. Соглашение о совместном развитии проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза" подписали власти Вологодской области и компания Cosmos Hotel Group; они намерены создать туркластер международного уровня, сообщила пресс-служба правительства области. По ее информации, на территории площадью 87 гектаров вблизи действующей вотчины Деда Мороза планируется построить современный гостиничный комплекс, новые спортивные и развлекательные объекты, современный комплекс семейного отдыха международного уровня. Это даст новый импульс проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза", которому в этом году исполняется 25 лет. "Этот проект уже давно вышел за рамки региона и стал хорошо известен в нашей стране и за ее пределами. Проведенные социологические исследования показали, что 98% россиян знают, кто такой Дед Мороз, и что сказочный волшебник живет именно в Великом Устюге", - сказал глава региона Олег Кувшинников на подписании соглашения. По данным пресс-службы, в прошлом году турпоток в Великоустюгский округ составил 496 тысяч человек, что на 35% больше, чем годом ранее. "Потенциал Вологодской области и наша экспертиза в сфере гостеприимства, несомненно, позволят привлечь дополнительную целевую аудиторию, в том числе и за счет зарубежных туристов", - цитирует пресс-служба президента Cosmos Hotel Group Александра Бибу.

https://ria.ru/20231030/pamyatnik-1906138524.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

отдых в россии, дед мороз, олег кувшинников