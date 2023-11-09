https://ria.ru/20231109/kuvshinnikov-1908386047.html

Вологодский экс-губернатор Кувшинников стал сенатором

Вологодский экс-губернатор Кувшинников стал сенатором - РИА Новости, 09.11.2023

Вологодский экс-губернатор Кувшинников стал сенатором

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении бывшего главы региона Олега Кувшинникова полномочиями сенатора,... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T13:43

2023-11-09T13:43

2023-11-09T14:01

политика

вологодская область

георгий филимонов

олег кувшинников

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении бывшего главы региона Олега Кувшинникова полномочиями сенатора, сообщила пресс-служба врио губернатора."Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении Олега Кувшинникова полномочиями сенатора", - говорится в сообщении. При этом Филимонов отметил, что будет продолжать совместную работу с Кувшинниковым по развитию региона. В частности, речь идет о разработке новой концепции социально-экономического развития Вологодской области."В ближайшее время Олег Александрович приступит к своим обязанностям в Совете Федерации. Сейчас проходят необходимые подготовительные процедуры", - отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Ранее сообщалось, что 3 ноября в ходе представления Филимонова правительству региона он сообщил, что вносит кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совета Федерации от Вологодской области.

https://ria.ru/20231031/gubernator-1906540378.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, вологодская область, георгий филимонов, олег кувшинников, совет федерации рф