https://ria.ru/20231109/kuvshinnikov-1908386047.html
Вологодский экс-губернатор Кувшинников стал сенатором
Вологодский экс-губернатор Кувшинников стал сенатором - РИА Новости, 09.11.2023
Вологодский экс-губернатор Кувшинников стал сенатором
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении бывшего главы региона Олега Кувшинникова полномочиями сенатора,... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T13:43
2023-11-09T13:43
2023-11-09T14:01
политика
вологодская область
георгий филимонов
олег кувшинников
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении бывшего главы региона Олега Кувшинникова полномочиями сенатора, сообщила пресс-служба врио губернатора."Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении Олега Кувшинникова полномочиями сенатора", - говорится в сообщении. При этом Филимонов отметил, что будет продолжать совместную работу с Кувшинниковым по развитию региона. В частности, речь идет о разработке новой концепции социально-экономического развития Вологодской области."В ближайшее время Олег Александрович приступит к своим обязанностям в Совете Федерации. Сейчас проходят необходимые подготовительные процедуры", - отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Ранее сообщалось, что 3 ноября в ходе представления Филимонова правительству региона он сообщил, что вносит кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совета Федерации от Вологодской области.
https://ria.ru/20231031/gubernator-1906540378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вологодская область, георгий филимонов, олег кувшинников, совет федерации рф
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Олег Кувшинников, Совет Федерации РФ
Вологодский экс-губернатор Кувшинников стал сенатором
Филимонов наделил своего предшественника Кувшинникова полномочиями сенатора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении бывшего главы региона Олега Кувшинникова полномочиями сенатора, сообщила пресс-служба врио губернатора.
"Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении Олега Кувшинникова полномочиями сенатора", - говорится в сообщении. При этом Филимонов отметил, что будет продолжать совместную работу с Кувшинниковым по развитию региона. В частности, речь идет о разработке новой концепции социально-экономического развития Вологодской области.
"В ближайшее время Олег Александрович приступит к своим обязанностям в Совете Федерации
. Сейчас проходят необходимые подготовительные процедуры", - отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что 3 ноября в ходе представления Филимонова правительству региона он сообщил, что вносит кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совета Федерации от Вологодской области.
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