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Вотчина Деда Мороза станет туристическим кластером мирового уровня

Вотчина Деда Мороза станет туристическим кластером мирового уровня - РИА Новости, 31.10.2023

Вотчина Деда Мороза станет туристическим кластером мирового уровня

Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге планируют трансформировать в крупнейший туристический кластер мирового уровня, обновив резиденцию зимнего волшебника и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:12

2023-10-31T11:12

2023-10-31T11:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге планируют трансформировать в крупнейший туристический кластер мирового уровня, обновив резиденцию зимнего волшебника и создав рядом парк развлечений, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. "Речь идет о фактической перезагрузке проекта. В резиденции главного зимнего волшебника появятся несколько новых тематических зон", – говорится в сообщении. Соглашение о реализации проекта подписали власти региона и руководство компании Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система"). Вотчину расширят, включив в нее новую территорию площадью 87 гектаров. Здесь планируется построить современный гостиничный комплекс, новые спортивные и развлекательные объекты. Отмечается, что цель проекта – привлечение большего числа туристов в регион. По предварительным оценкам, строительство нового туристического кластера позволит создать в Великоустюгском муниципальном округе более 500 новых рабочих мест. "Сегодня дан старт второму этапу реализации этого важного для Вологодчины проекта – созданию современного туристического кластера, который призван вывести его на международный уровень. А участие крупной федеральной компании говорит о том, что у проекта большое будущее", – приводит слова главы региона Олега Кувшинникова его пресс-служба. В 2023 году проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза" исполняется 25 лет. Только в 2022 году локацию посетили 496 тысяч человек, это на 35 процентов больше, чем годом ранее. Власти Вологодской области провели реконструкцию аэропорта, передали в федеральную собственность автомобильную дорогу между Вологдой и Великим Устюгом, в сотрудничестве с ОАО "РЖД" запустили до вотчины Деда Мороза специальные туристские поезда.

https://ria.ru/20231024/ustyug-1904900795.html

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