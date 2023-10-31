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Вотчина Деда Мороза станет туристическим кластером мирового уровня - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
11:12 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/ustyug-1906348955.html
Вотчина Деда Мороза станет туристическим кластером мирового уровня
Вотчина Деда Мороза станет туристическим кластером мирового уровня - РИА Новости, 31.10.2023
Вотчина Деда Мороза станет туристическим кластером мирового уровня
Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге планируют трансформировать в крупнейший туристический кластер мирового уровня, обновив резиденцию зимнего волшебника и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:12
2023-10-31T11:12
туризм
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туризм
туристы
дед мороз
великий устюг
вологодская область
олег кувшинников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге планируют трансформировать в крупнейший туристический кластер мирового уровня, обновив резиденцию зимнего волшебника и создав рядом парк развлечений, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. "Речь идет о фактической перезагрузке проекта. В резиденции главного зимнего волшебника появятся несколько новых тематических зон", – говорится в сообщении. Соглашение о реализации проекта подписали власти региона и руководство компании Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система"). Вотчину расширят, включив в нее новую территорию площадью 87 гектаров. Здесь планируется построить современный гостиничный комплекс, новые спортивные и развлекательные объекты. Отмечается, что цель проекта – привлечение большего числа туристов в регион. По предварительным оценкам, строительство нового туристического кластера позволит создать в Великоустюгском муниципальном округе более 500 новых рабочих мест. "Сегодня дан старт второму этапу реализации этого важного для Вологодчины проекта – созданию современного туристического кластера, который призван вывести его на международный уровень. А участие крупной федеральной компании говорит о том, что у проекта большое будущее", – приводит слова главы региона Олега Кувшинникова его пресс-служба. В 2023 году проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза" исполняется 25 лет. Только в 2022 году локацию посетили 496 тысяч человек, это на 35 процентов больше, чем годом ранее. Власти Вологодской области провели реконструкцию аэропорта, передали в федеральную собственность автомобильную дорогу между Вологдой и Великим Устюгом, в сотрудничестве с ОАО "РЖД" запустили до вотчины Деда Мороза специальные туристские поезда.
https://ria.ru/20231024/ustyug-1904900795.html
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новости - туризм, туризм, туристы, дед мороз, великий устюг, вологодская область, олег кувшинников, афк "система", ржд, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дед Мороз, Великий Устюг, Вологодская область, Олег Кувшинников, АФК "Система", РЖД, отдых в России
Вотчина Деда Мороза станет туристическим кластером мирового уровня

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге станет крупнейшим туристическим кластером

© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге планируют трансформировать в крупнейший туристический кластер мирового уровня, обновив резиденцию зимнего волшебника и создав рядом парк развлечений, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
"Речь идет о фактической перезагрузке проекта. В резиденции главного зимнего волшебника появятся несколько новых тематических зон", – говорится в сообщении.
Соглашение о реализации проекта подписали власти региона и руководство компании Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система").
Вотчину расширят, включив в нее новую территорию площадью 87 гектаров. Здесь планируется построить современный гостиничный комплекс, новые спортивные и развлекательные объекты.
Отмечается, что цель проекта – привлечение большего числа туристов в регион. По предварительным оценкам, строительство нового туристического кластера позволит создать в Великоустюгском муниципальном округе более 500 новых рабочих мест.
"Сегодня дан старт второму этапу реализации этого важного для Вологодчины проекта – созданию современного туристического кластера, который призван вывести его на международный уровень. А участие крупной федеральной компании говорит о том, что у проекта большое будущее", – приводит слова главы региона Олега Кувшинникова его пресс-служба.
В 2023 году проекту "Великий Устюг – родина Деда Мороза" исполняется 25 лет. Только в 2022 году локацию посетили 496 тысяч человек, это на 35 процентов больше, чем годом ранее.
Власти Вологодской области провели реконструкцию аэропорта, передали в федеральную собственность автомобильную дорогу между Вологдой и Великим Устюгом, в сотрудничестве с ОАО "РЖД" запустили до вотчины Деда Мороза специальные туристские поезда.
Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его Вотчине в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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24 октября, 13:01
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыДед МорозВеликий УстюгВологодская областьОлег КувшинниковАФК "Система"РЖДотдых в России
 
 
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