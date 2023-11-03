https://ria.ru/20231103/vologodchina-1907266138.html

Врио губернатора Филимонова представили в правительстве Вологодчины

Врио губернатора Филимонова представили в правительстве Вологодчины - РИА Новости, 03.11.2023

Врио губернатора Филимонова представили в правительстве Вологодчины

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан официально представил Георгия Филимонова в качестве временно... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T16:36

2023-11-03T16:36

2023-11-03T16:36

вологодская область

георгий филимонов

александр гуцан

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 3 ноя - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан официально представил Георгия Филимонова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области. Данное мероприятие транслировали на сайте правительства области, в областных СМИ и в соцсетях. "Георгий Юрьевич работал в администрации президента Российской Федерации, имеет опыт научной и международной деятельности, в последние годы был заместителем председателя правительства Московской области", - сказал Александр Гуцан, представляя Филимонова в правительстве области. Выступая перед членами правительства, Георгий Филимонов отметил, что это назначение – "колоссальная ответственность". "Я хочу, чтобы мы осуществили мягкий, бесшовный переход, и синергию команд в лучшем качестве, чтобы мы заимствовали лучшие практики, которые уже осуществлены в Вологодской области", - сказал Филимонов. Он также внес кандидатуру Олега Кувшинникова (экс-губернатор области) на пост представителя Вологодской области в Совете Федерации. Кувшинников, присутствовавший на представлении, это предложение принял. Президент РФ Владимир Путин 31 октября принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Филимонова.

https://ria.ru/20231103/dvizhenie-1907159654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, александр гуцан, олег кувшинников