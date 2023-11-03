https://ria.ru/20231103/vologodchina-1907266138.html
Врио губернатора Филимонова представили в правительстве Вологодчины
Врио губернатора Филимонова представили в правительстве Вологодчины - РИА Новости, 03.11.2023
Врио губернатора Филимонова представили в правительстве Вологодчины
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан официально представил Георгия Филимонова в качестве временно... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T16:36
2023-11-03T16:36
2023-11-03T16:36
вологодская область
георгий филимонов
александр гуцан
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 3 ноя - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан официально представил Георгия Филимонова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области. Данное мероприятие транслировали на сайте правительства области, в областных СМИ и в соцсетях. "Георгий Юрьевич работал в администрации президента Российской Федерации, имеет опыт научной и международной деятельности, в последние годы был заместителем председателя правительства Московской области", - сказал Александр Гуцан, представляя Филимонова в правительстве области. Выступая перед членами правительства, Георгий Филимонов отметил, что это назначение – "колоссальная ответственность". "Я хочу, чтобы мы осуществили мягкий, бесшовный переход, и синергию команд в лучшем качестве, чтобы мы заимствовали лучшие практики, которые уже осуществлены в Вологодской области", - сказал Филимонов. Он также внес кандидатуру Олега Кувшинникова (экс-губернатор области) на пост представителя Вологодской области в Совете Федерации. Кувшинников, присутствовавший на представлении, это предложение принял. Президент РФ Владимир Путин 31 октября принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Филимонова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, александр гуцан, олег кувшинников
Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Гуцан, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 3 ноя - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан официально представил Георгия Филимонова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области.
Данное мероприятие транслировали на сайте правительства области, в областных СМИ и в соцсетях.
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"Георгий Юрьевич работал в администрации президента Российской Федерации, имеет опыт научной и международной деятельности, в последние годы был заместителем председателя правительства Московской области", - сказал Александр Гуцан, представляя Филимонова в правительстве области.
Выступая перед членами правительства, Георгий Филимонов отметил, что это назначение – "колоссальная ответственность".
"Я хочу, чтобы мы осуществили мягкий, бесшовный переход, и синергию команд в лучшем качестве, чтобы мы заимствовали лучшие практики, которые уже осуществлены в Вологодской области", - сказал Филимонов.
Он также внес кандидатуру Олега Кувшинникова
(экс-губернатор области) на пост представителя Вологодской области в Совете Федерации
. Кувшинников, присутствовавший на представлении, это предложение принял.
Президент РФ Владимир Путин
31 октября принял отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Филимонова.