https://ria.ru/20231017/vologda-1903396614.html
Новую городскую магистраль открыли в Вологде
Новую городскую магистраль открыли в Вологде - РИА Новости, 17.10.2023
Новую городскую магистраль открыли в Вологде
В Вологде открыли движение по новой улице Поэта Романова, которая стала первым участком малого транспортного кольца города; инвестиции в проект составили 2,6... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:12
2023-10-17T17:12
2023-10-17T17:12
вологодская область
вологда
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 17 окт – РИА Новости. В Вологде открыли движение по новой улице Поэта Романова, которая стала первым участком малого транспортного кольца города; инвестиции в проект составили 2,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на церемонии открытия. "Первая часть этой крупной магистрали сдана! Это два километра современной улично-дорожной сети. Такого строительства не было в Вологде никогда. Четыре полосы, велодорожки, мост, три кольцевых развязки. Мы соединили крупнейшие районы и будем двигаться дальше", - сказал Кувшинников. Проект потребовал переустройства шести видов инженерных сетей общей протяженностью 19 километров, строительства моста через реку Шограш протяженностью 43 метра, продолжил Кувшинников. Он также отметил, что эта улица была задумана 28 лет назад, но перейти к воплощению проекта удалось только после поддержки президента России в августе 2019 года и выделения федерального финансирования. Глава региона также заметил, что дорожные строители уже приступили к реализации второй части малого транспортного кольца в Вологде - строительству Некрасовского моста протяженность более 1,5 километра и объемом инвестиций в размере шести миллиардов рублей. "Новый мост станет отличным подарком вологжанам к 880-летнему юбилею города, который мы отметим в 2027 году", - сказал Кувшинников.
https://ria.ru/20231013/vizit-tsentr-1902622057.html
вологда
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологда, олег кувшинников
Вологодская область, Вологда, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 17 окт – РИА Новости. В Вологде открыли движение по новой улице Поэта Романова, которая стала первым участком малого транспортного кольца города; инвестиции в проект составили 2,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на церемонии открытия.
"Первая часть этой крупной магистрали сдана! Это два километра современной улично-дорожной сети. Такого строительства не было в Вологде никогда. Четыре полосы, велодорожки, мост, три кольцевых развязки. Мы соединили крупнейшие районы и будем двигаться дальше", - сказал Кувшинников.
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Проект потребовал переустройства шести видов инженерных сетей общей протяженностью 19 километров, строительства моста через реку Шограш протяженностью 43 метра, продолжил Кувшинников. Он также отметил, что эта улица была задумана 28 лет назад, но перейти к воплощению проекта удалось только после поддержки президента России
в августе 2019 года и выделения федерального финансирования.
Глава региона также заметил, что дорожные строители уже приступили к реализации второй части малого транспортного кольца в Вологде - строительству Некрасовского моста протяженность более 1,5 километра и объемом инвестиций в размере шести миллиардов рублей.
"Новый мост станет отличным подарком вологжанам к 880-летнему юбилею города, который мы отметим в 2027 году", - сказал Кувшинников.