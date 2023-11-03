https://ria.ru/20231103/kuvshinnikov-1907288445.html

Кувшинников принял предложение стать сенатором

Кувшинников принял предложение стать сенатором - РИА Новости, 03.11.2023

Кувшинников принял предложение стать сенатором

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в телеграм-канале, что принял предложение стать сенатором и готов продолжать работу на благо... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T17:28

2023-11-03T17:28

2023-11-03T17:28

вологодская область

олег кувшинников

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878415045_0:216:3009:1909_1920x0_80_0_0_ff3e651c642a5832ffdeb235466cd8fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в телеграм-канале, что принял предложение стать сенатором и готов продолжать работу на благо региона. Ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что по поручению президента вносит кандидатуру Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области. "Принял предложение Георгия Юрьевича перейти в Совет Федерации Федерального Собрания РФ в качестве сенатора от Вологодской области. Продолжу работать на благо родного региона и земляков. Планов много. Только вместе, только вперед", - написал Кувшинников.Ранее в пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан представил Филимонова членам правительства региона. Во вторник президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

https://ria.ru/20231031/kuvshinnikov-1906555674.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вологодская область, олег кувшинников, россия, совет федерации рф