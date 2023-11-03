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Кувшинников принял предложение стать сенатором - РИА Новости, 03.11.2023
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17:28 03.11.2023
https://ria.ru/20231103/kuvshinnikov-1907288445.html
Кувшинников принял предложение стать сенатором
Кувшинников принял предложение стать сенатором - РИА Новости, 03.11.2023
Кувшинников принял предложение стать сенатором
Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в телеграм-канале, что принял предложение стать сенатором и готов продолжать работу на благо... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T17:28
2023-11-03T17:28
вологодская область
олег кувшинников
россия
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в телеграм-канале, что принял предложение стать сенатором и готов продолжать работу на благо региона. Ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что по поручению президента вносит кандидатуру Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области. "Принял предложение Георгия Юрьевича перейти в Совет Федерации Федерального Собрания РФ в качестве сенатора от Вологодской области. Продолжу работать на благо родного региона и земляков. Планов много. Только вместе, только вперед", - написал Кувшинников.Ранее в пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан представил Филимонова членам правительства региона. Во вторник президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
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вологодская область, олег кувшинников, россия, совет федерации рф
Вологодская область, Олег Кувшинников, Россия, Совет Федерации РФ
Кувшинников принял предложение стать сенатором

Экс-глава Вологодской области Кувшинников принял предложение стать сенатором

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Кувшинников
Олег Кувшинников
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Олег Кувшинников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в телеграм-канале, что принял предложение стать сенатором и готов продолжать работу на благо региона.
Ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что по поручению президента вносит кандидатуру Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области.
"Принял предложение Георгия Юрьевича перейти в Совет Федерации Федерального Собрания РФ в качестве сенатора от Вологодской области. Продолжу работать на благо родного региона и земляков. Планов много. Только вместе, только вперед", - написал Кувшинников.
Ранее в пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан представил Филимонова членам правительства региона.
Во вторник президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Биография Олега Кувшинникова
31 октября, 22:45
 
Вологодская областьОлег КувшинниковРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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