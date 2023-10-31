https://ria.ru/20231031/gubernator-1906540378.html

Путин поблагодарил вологодского губернатора за работу

Путин поблагодарил вологодского губернатора за работу - РИА Новости, 31.10.2023

Путин поблагодарил вологодского губернатора за работу

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым, поблагодарил Кувшинникова за работу на... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:54

2023-10-31T20:54

2023-10-31T21:21

россия

политика

вологодская область

владимир путин

олег кувшинников

георгий филимонов

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НОВО-ОГАРЕВО, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым, поблагодарил Кувшинникова за работу на этом посту и пожелал успехов Филимонову."Я, Олег Александрович, прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы сделали для Вологодской области. 12 лет. Работа большая. И город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом Вы сами довольны той работой, которая проделана", - сказал Путин.Он отметил, что регион промышленно развитый."Я знаю, что Вы хотели бы, желание есть остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать. Во всяком случае не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым Вы его поставили. Ну и Георгий Юрьевич, хочу пожелать успехов, Вам это область тоже не чужая. Надеюсь, что все то, что было сделано до сих пор и тот темп, который был набран в работе по улучшению жизни людей, он сохранится", - сказал президент.Путин добавил, что он рассчитывают, что Кувшинников и Филимонов будут работать в тандеме.Назначенный врио губернатора Вологодской области Филимонов на встрече попросил президента поддержать идеи, которые будут представлены в новой программе социально-экономического развития региона. Он отметил, что рассчитывает и на поддержку команды Кувшинникова.Путин в ответ заявил, что области нужно "вписаться во все программы, которые правительство реализует для достижения национальных целей развития"."Так, чтобы Вологодская область была вписана в подавляющее большинство этих программ. Вам тогда будет легче просто добывать ресурсы для достижения тех целей, о которых вы сейчас сказали", - отметил президент.

россия

вологодская область

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россия, политика, вологодская область, владимир путин, олег кувшинников, георгий филимонов