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Путин поблагодарил вологодского губернатора за работу - РИА Новости, 31.10.2023
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20:54 31.10.2023 (обновлено: 21:21 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gubernator-1906540378.html
Путин поблагодарил вологодского губернатора за работу
Путин поблагодарил вологодского губернатора за работу - РИА Новости, 31.10.2023
Путин поблагодарил вологодского губернатора за работу
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым, поблагодарил Кувшинникова за работу на... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:54
2023-10-31T21:21
россия
политика
вологодская область
владимир путин
олег кувшинников
георгий филимонов
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НОВО-ОГАРЕВО, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым, поблагодарил Кувшинникова за работу на этом посту и пожелал успехов Филимонову."Я, Олег Александрович, прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы сделали для Вологодской области. 12 лет. Работа большая. И город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом Вы сами довольны той работой, которая проделана", - сказал Путин.Он отметил, что регион промышленно развитый."Я знаю, что Вы хотели бы, желание есть остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать. Во всяком случае не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым Вы его поставили. Ну и Георгий Юрьевич, хочу пожелать успехов, Вам это область тоже не чужая. Надеюсь, что все то, что было сделано до сих пор и тот темп, который был набран в работе по улучшению жизни людей, он сохранится", - сказал президент.Путин добавил, что он рассчитывают, что Кувшинников и Филимонов будут работать в тандеме.Назначенный врио губернатора Вологодской области Филимонов на встрече попросил президента поддержать идеи, которые будут представлены в новой программе социально-экономического развития региона. Он отметил, что рассчитывает и на поддержку команды Кувшинникова.Путин в ответ заявил, что области нужно "вписаться во все программы, которые правительство реализует для достижения национальных целей развития"."Так, чтобы Вологодская область была вписана в подавляющее большинство этих программ. Вам тогда будет легче просто добывать ресурсы для достижения тех целей, о которых вы сейчас сказали", - отметил президент.
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россия, политика, вологодская область, владимир путин, олег кувшинников, георгий филимонов
Россия, Политика, Вологодская область, Владимир Путин, Олег Кувшинников, Георгий Филимонов
Путин поблагодарил вологодского губернатора за работу

Путин поблагодарил вологодского губернатора Кувшинникова за работу

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым, поблагодарил Кувшинникова за работу на этом посту и пожелал успехов Филимонову.
«
"Я, Олег Александрович, прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы сделали для Вологодской области. 12 лет. Работа большая. И город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом Вы сами довольны той работой, которая проделана", - сказал Путин.
Он отметил, что регион промышленно развитый.
«
"Я знаю, что Вы хотели бы, желание есть остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать. Во всяком случае не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым Вы его поставили. Ну и Георгий Юрьевич, хочу пожелать успехов, Вам это область тоже не чужая. Надеюсь, что все то, что было сделано до сих пор и тот темп, который был набран в работе по улучшению жизни людей, он сохранится", - сказал президент.
© Фото предоставлено Минсельхозом МОЗаместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
© Фото предоставлено Минсельхозом МО
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
Путин добавил, что он рассчитывают, что Кувшинников и Филимонов будут работать в тандеме.
Назначенный врио губернатора Вологодской области Филимонов на встрече попросил президента поддержать идеи, которые будут представлены в новой программе социально-экономического развития региона. Он отметил, что рассчитывает и на поддержку команды Кувшинникова.
Путин в ответ заявил, что области нужно "вписаться во все программы, которые правительство реализует для достижения национальных целей развития".
«
"Так, чтобы Вологодская область была вписана в подавляющее большинство этих программ. Вам тогда будет легче просто добывать ресурсы для достижения тех целей, о которых вы сейчас сказали", - отметил президент.
 
РоссияПолитикаВологодская областьВладимир ПутинОлег КувшинниковГеоргий Филимонов
 
 
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