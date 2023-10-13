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Визит-центр для туристов открыли в селе Горицы под Кирилловом
Визит-центр для туристов открыли в селе Горицы под Кирилловом - РИА Новости, 13.10.2023
Визит-центр для туристов открыли в селе Горицы под Кирилловом
В селе Горицы Кирилловского округа открыли визит-центр "Национального парка "Русский Север", это еще один объект, построенный после снятия ограничений на... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:48
2023-10-13T17:48
2023-10-13T17:48
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 13 окт – РИА Новости. В селе Горицы Кирилловского округа открыли визит-центр "Национального парка "Русский Север", это еще один объект, построенный после снятия ограничений на строительство в населенных пунктах в границах особо охраняемых территорий, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области."Еще недавно эта территория не могла использоваться в полной мере, потому что существовало множество ограничений. Нам удалось поправить законодательство, сделать его более рациональным. И те населенные пункты, которые находятся на территории "Национального парка "Русский Север", сегодня могут спокойно развиваться", – приводит пресс-служба слова зампредседателя Совета Федерации Юрия Воробьева с церемонии открытия визит-центра.По информации пресс-службы, на создание визит-центра из федерального бюджета было направлено 58 миллионов рублей. Работы шли в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология".Визит-центр будет оказывать информационно-образовательные услуги туристам, приезжающим в национальный парк "Русский Север", который расположен на территории Кирилловского округа, в том числе пассажирам круизных лайнеров, следующим по Волго-Балтийскому каналу. Сотрудники центра будут также координировать просветительскую, природоохранную деятельность учебных, научно-исследовательских, государственных и общественных организаций, участвовать в программах комплексного развития Русского Севера, отметил на открытии губернатор области Олег Кувшинников."Туристы будут проходить через визит-центр и получать информацию обо всех уникальных маршрутах Вологодской области. Открывая интерактивные центры, мы задаем высокий стандарт качества предоставления туристических услуг. Вологодская область снова впереди", - сказал Кувшинников.
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вологодская область, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 13 окт – РИА Новости. В селе Горицы Кирилловского округа открыли визит-центр "Национального парка "Русский Север", это еще один объект, построенный после снятия ограничений на строительство в населенных пунктах в границах особо охраняемых территорий, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
"Еще недавно эта территория не могла использоваться в полной мере, потому что существовало множество ограничений. Нам удалось поправить законодательство, сделать его более рациональным. И те населенные пункты, которые находятся на территории "Национального парка "Русский Север", сегодня могут спокойно развиваться", – приводит пресс-служба слова зампредседателя Совета Федерации Юрия Воробьева с церемонии открытия визит-центра.
По информации пресс-службы, на создание визит-центра из федерального бюджета было направлено 58 миллионов рублей. Работы шли в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология".
Визит-центр будет оказывать информационно-образовательные услуги туристам, приезжающим в национальный парк "Русский Север", который расположен на территории Кирилловского округа, в том числе пассажирам круизных лайнеров, следующим по Волго-Балтийскому каналу. Сотрудники центра будут также координировать просветительскую, природоохранную деятельность учебных, научно-исследовательских, государственных и общественных организаций, участвовать в программах комплексного развития Русского Севера, отметил на открытии губернатор области Олег Кувшинников
.
"Туристы будут проходить через визит-центр и получать информацию обо всех уникальных маршрутах Вологодской области. Открывая интерактивные центры, мы задаем высокий стандарт качества предоставления туристических услуг. Вологодская область снова впереди", - сказал Кувшинников.
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