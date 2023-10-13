https://ria.ru/20231013/vizit-tsentr-1902622057.html

Визит-центр для туристов открыли в селе Горицы под Кирилловом

Визит-центр для туристов открыли в селе Горицы под Кирилловом - РИА Новости, 13.10.2023

Визит-центр для туристов открыли в селе Горицы под Кирилловом

В селе Горицы Кирилловского округа открыли визит-центр "Национального парка "Русский Север", это еще один объект, построенный после снятия ограничений на... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:48

2023-10-13T17:48

2023-10-13T17:48

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902620365_0:34:1201:709_1920x0_80_0_0_78fa02e46540a1a3ac2a011fc8feb271.jpg

ВОЛОГДА, 13 окт – РИА Новости. В селе Горицы Кирилловского округа открыли визит-центр "Национального парка "Русский Север", это еще один объект, построенный после снятия ограничений на строительство в населенных пунктах в границах особо охраняемых территорий, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области."Еще недавно эта территория не могла использоваться в полной мере, потому что существовало множество ограничений. Нам удалось поправить законодательство, сделать его более рациональным. И те населенные пункты, которые находятся на территории "Национального парка "Русский Север", сегодня могут спокойно развиваться", – приводит пресс-служба слова зампредседателя Совета Федерации Юрия Воробьева с церемонии открытия визит-центра.По информации пресс-службы, на создание визит-центра из федерального бюджета было направлено 58 миллионов рублей. Работы шли в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология".Визит-центр будет оказывать информационно-образовательные услуги туристам, приезжающим в национальный парк "Русский Север", который расположен на территории Кирилловского округа, в том числе пассажирам круизных лайнеров, следующим по Волго-Балтийскому каналу. Сотрудники центра будут также координировать просветительскую, природоохранную деятельность учебных, научно-исследовательских, государственных и общественных организаций, участвовать в программах комплексного развития Русского Севера, отметил на открытии губернатор области Олег Кувшинников."Туристы будут проходить через визит-центр и получать информацию обо всех уникальных маршрутах Вологодской области. Открывая интерактивные центры, мы задаем высокий стандарт качества предоставления туристических услуг. Вологодская область снова впереди", - сказал Кувшинников.

https://ria.ru/20230907/sertifikaty-1894838640.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, олег кувшинников