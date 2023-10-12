https://ria.ru/20231012/stend-1902295903.html
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 12.10.2023
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ
Стенд Вологодской области на международной выставке "Россия" будет выполнен в виде резиденции Деда Мороза, на нем посетители смогут познакомиться с экономикой,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:36
2023-10-12T16:36
2023-10-12T16:36
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
вднх
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ВОЛОГДА, 12 окт – РИА Новости. Стенд Вологодской области на международной выставке "Россия" будет выполнен в виде резиденции Деда Мороза, на нем посетители смогут познакомиться с экономикой, культурой и историей региона, работы по монтажу завершаются, сообщила пресс-служба правительства региона."Заканчивается монтаж конструкций и очертания нашей экспозиции уже видны. Стенд будет закончен уже через неделю – к 18 октября – одним из первых на ВДНХ", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова, побывавшего на возведении стенда.Стенд Вологодской области в виде резиденции Деда Мороза с кружевным оформлением разместится в павильоне "Регионы России". Его посетители станут участниками квестов и интерактивных игр, мастер-классов по традиционным народным промыслам, попробуют блюда вологодских поваров, встретятся с российским Дедом Морозом."Экспозиция в интерактивной форме покажет всем посетителям выставки туристический и экономический потенциал Вологодской области, крупнейшие промышленные предприятия, самобытную историю и культуру, уникальную природу нашего региона. Во всех уголках нашей огромной страны известны наши бренды - вологодское кружево и вологодское масло. Все это можно будет увидеть и попробовать на нашем стенде", - отметил глава региона, его слова приводит пресс-служба.Кроме того, на 19 декабря намечен День региона, во время которого Вологодчина станет главной на выставке, покажет выступления лучших творческих коллективов и проведет полноформатную презентацию региона.
https://ria.ru/20231010/nagrady-1901813603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников, вднх
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, ВДНХ
ВОЛОГДА, 12 окт – РИА Новости. Стенд Вологодской области на международной выставке "Россия" будет выполнен в виде резиденции Деда Мороза, на нем посетители смогут познакомиться с экономикой, культурой и историей региона, работы по монтажу завершаются, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Заканчивается монтаж конструкций и очертания нашей экспозиции уже видны. Стенд будет закончен уже через неделю – к 18 октября – одним из первых на ВДНХ", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова
, побывавшего на возведении стенда.
Стенд Вологодской области в виде резиденции Деда Мороза с кружевным оформлением разместится в павильоне "Регионы России". Его посетители станут участниками квестов и интерактивных игр, мастер-классов по традиционным народным промыслам, попробуют блюда вологодских поваров, встретятся с российским Дедом Морозом.
"Экспозиция в интерактивной форме покажет всем посетителям выставки туристический и экономический потенциал Вологодской области, крупнейшие промышленные предприятия, самобытную историю и культуру, уникальную природу нашего региона. Во всех уголках нашей огромной страны известны наши бренды - вологодское кружево и вологодское масло. Все это можно будет увидеть и попробовать на нашем стенде", - отметил глава региона, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, на 19 декабря намечен День региона, во время которого Вологодчина станет главной на выставке, покажет выступления лучших творческих коллективов и проведет полноформатную презентацию региона.
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