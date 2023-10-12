Рейтинг@Mail.ru
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
16:36 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/stend-1902295903.html
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 12.10.2023
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ
Стенд Вологодской области на международной выставке "Россия" будет выполнен в виде резиденции Деда Мороза, на нем посетители смогут познакомиться с экономикой,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T16:36
2023-10-12T16:36
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902297219_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_b07ce0eecf139338e34ecba3632d2c29.jpg
ВОЛОГДА, 12 окт – РИА Новости. Стенд Вологодской области на международной выставке "Россия" будет выполнен в виде резиденции Деда Мороза, на нем посетители смогут познакомиться с экономикой, культурой и историей региона, работы по монтажу завершаются, сообщила пресс-служба правительства региона."Заканчивается монтаж конструкций и очертания нашей экспозиции уже видны. Стенд будет закончен уже через неделю – к 18 октября – одним из первых на ВДНХ", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова, побывавшего на возведении стенда.Стенд Вологодской области в виде резиденции Деда Мороза с кружевным оформлением разместится в павильоне "Регионы России". Его посетители станут участниками квестов и интерактивных игр, мастер-классов по традиционным народным промыслам, попробуют блюда вологодских поваров, встретятся с российским Дедом Морозом."Экспозиция в интерактивной форме покажет всем посетителям выставки туристический и экономический потенциал Вологодской области, крупнейшие промышленные предприятия, самобытную историю и культуру, уникальную природу нашего региона. Во всех уголках нашей огромной страны известны наши бренды - вологодское кружево и вологодское масло. Все это можно будет увидеть и попробовать на нашем стенде", - отметил глава региона, его слова приводит пресс-служба.Кроме того, на 19 декабря намечен День региона, во время которого Вологодчина станет главной на выставке, покажет выступления лучших творческих коллективов и проведет полноформатную презентацию региона.
https://ria.ru/20231010/nagrady-1901813603.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902297219_52:0:1117:799_1920x0_80_0_0_8d32ee1e20a42d87ca8c7f5d9633832a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, олег кувшинников, вднх
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, ВДНХ

Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ

© Фото : правительство Вологодской областиЗавершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© Фото : правительство Вологодской области
Завершается монтаж стенда Вологодчины к выставке "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 12 окт – РИА Новости. Стенд Вологодской области на международной выставке "Россия" будет выполнен в виде резиденции Деда Мороза, на нем посетители смогут познакомиться с экономикой, культурой и историей региона, работы по монтажу завершаются, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Заканчивается монтаж конструкций и очертания нашей экспозиции уже видны. Стенд будет закончен уже через неделю – к 18 октября – одним из первых на ВДНХ", - цитирует пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова, побывавшего на возведении стенда.
Стенд Вологодской области в виде резиденции Деда Мороза с кружевным оформлением разместится в павильоне "Регионы России". Его посетители станут участниками квестов и интерактивных игр, мастер-классов по традиционным народным промыслам, попробуют блюда вологодских поваров, встретятся с российским Дедом Морозом.
"Экспозиция в интерактивной форме покажет всем посетителям выставки туристический и экономический потенциал Вологодской области, крупнейшие промышленные предприятия, самобытную историю и культуру, уникальную природу нашего региона. Во всех уголках нашей огромной страны известны наши бренды - вологодское кружево и вологодское масло. Все это можно будет увидеть и попробовать на нашем стенде", - отметил глава региона, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, на 19 декабря намечен День региона, во время которого Вологодчина станет главной на выставке, покажет выступления лучших творческих коллективов и проведет полноформатную презентацию региона.
Выставка Золотая осень - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Вологодские аграрии получили более 40 наград на "Золотой осени-2023"
10 октября, 16:45
 
Вологодская областьВологодская областьОлег КувшинниковВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала