https://ria.ru/20240805/sovfed-1964215693.html

В Совфеде предложили воссоздать в России министерство лесного хозяйства

В Совфеде предложили воссоздать в России министерство лесного хозяйства - РИА Новости, 05.08.2024

В Совфеде предложили воссоздать в России министерство лесного хозяйства

Необходимо воссоздать в России министерство лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, это улучшит вклад данной промышленности в экономику страны, заявил... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T16:33

2024-08-05T16:33

2024-08-05T16:33

россия

олег кувшинников

совет федерации рф

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Необходимо воссоздать в России министерство лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, это улучшит вклад данной промышленности в экономику страны, заявил первый замглавы аграрного комитета Совфеда Олег Кувшинников. "В профильном комитете я отвечаю за блок вопросов, касающихся развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса нашей страны. Девять месяцев я работаю в Совете Федерации и вижу разрыв, когда лесное хозяйство курирует Рослесхоз и министерство природных ресурсов, а развитие лесопромышленного комплекса – минпромторг России. Эти два ведомства, к сожалению, не в полной мере контролируют всю цепочку создания продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал Кувшинников в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что он выступает с инициативой "воссоздать министерство лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса для того, чтобы увеличить вклад лесной промышленности в ВВП страны".

https://ria.ru/20240729/ekologiya-1962645970.html

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россия, олег кувшинников, совет федерации рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)