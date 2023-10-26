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Олег Кувшинников: будем наращивать показатели сотрудничества с Белоруссией
Олег Кувшинников: будем наращивать показатели сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 26.10.2023
Олег Кувшинников: будем наращивать показатели сотрудничества с Белоруссией
Товарооборот между Белоруссией и Вологодской областью вырос на 40% в 2022 году и достиг порядка 680 миллионов долларов, сотрудничество планируют наращивать,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:32
2023-10-26T18:32
2023-10-26T18:32
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
белоруссия
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ВОЛОГДА, 26 окт - РИА Новости. Товарооборот между Белоруссией и Вологодской областью вырос на 40% в 2022 году и достиг порядка 680 миллионов долларов, сотрудничество планируют наращивать, сообщает пресс-служба правительства области. Ранее состоялась встреча вологодской делегации с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Республика занимает первое место среди импортеров Вологодской области, поставки белорусской продукции в область выросли практически в два раза. "Сегодня все крупные машиностроительные предприятия республики имеют офисы продаж и дилерские центры в Вологодской области. Каждый второй колесный трактор на наших полях, каждый второй лифт в многоквартирных домах — именно белорусского производства.<…> По итогам прошлого - 2022 - года достигнуты рекордные цифры товарооборота между нами. Порядка 680 миллионов долларов. Будем наращивать эти показатели", - написал губернатор в своем телеграм-канале. На встрече губернатор Вологодчины предложил пересмотреть совместный проект "Союзный трактор" и увеличить производство белорусской техники на базе Череповецкого литейно-механического завода, сообщает пресс-служба. Кроме того, вологжане готовы запустить производство чугунного литья для машиностроительных предприятий Белоруссии, увеличить закупки белорусской лесозаготовительной техники, развивать проекты в сфере туризма и патриотического воспитания. "В условиях внешнего давления, которое оказывается сейчас на Россию, стало по-настоящему видно, кто наш настоящий союзник. Для нас, для Вологодской области, Республика Беларусь – давний, надежный и крайне важный партнер. В 2023 году отмечается 25-летие с момента подписания первого соглашения о сотрудничестве", – отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба.
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вологодская область, олег кувшинников, белоруссия
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников, Белоруссия
ВОЛОГДА, 26 окт - РИА Новости. Товарооборот между Белоруссией и Вологодской областью вырос на 40% в 2022 году и достиг порядка 680 миллионов долларов, сотрудничество планируют наращивать, сообщает пресс-служба правительства области.
Ранее состоялась встреча вологодской делегации с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
. Республика занимает первое место среди импортеров Вологодской области, поставки белорусской продукции в область выросли практически в два раза.
"Сегодня все крупные машиностроительные предприятия республики имеют офисы продаж и дилерские центры в Вологодской области. Каждый второй колесный трактор на наших полях, каждый второй лифт в многоквартирных домах — именно белорусского производства.<…> По итогам прошлого - 2022 - года достигнуты рекордные цифры товарооборота между нами. Порядка 680 миллионов долларов. Будем наращивать эти показатели", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
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На встрече губернатор Вологодчины предложил пересмотреть совместный проект "Союзный трактор" и увеличить производство белорусской техники на базе Череповецкого литейно-механического завода, сообщает пресс-служба.
Кроме того, вологжане готовы запустить производство чугунного литья для машиностроительных предприятий Белоруссии, увеличить закупки белорусской лесозаготовительной техники, развивать проекты в сфере туризма и патриотического воспитания.
"В условиях внешнего давления, которое оказывается сейчас на Россию
, стало по-настоящему видно, кто наш настоящий союзник. Для нас, для Вологодской области, Республика Беларусь – давний, надежный и крайне важный партнер. В 2023 году отмечается 25-летие с момента подписания первого соглашения о сотрудничестве", – отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба.