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Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области - РИА Новости, 31.10.2023
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20:54 31.10.2023 (обновлено: 22:46 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/putin-1906540796.html
Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области - РИА Новости, 31.10.2023
Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:54
2023-10-31T22:46
политика
вологодская область
россия
московская область (подмосковье)
олег кувшинников
георгий филимонов
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области, сообщается на сайте Кремля."В связи с заявлением Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1.Принять отставку Губернатора Вологодской области Кувшинникова по собственному желанию; 2. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Вологодской области", — говорится в документе.Глава государства поблагодарил Кувшинникова за проделанную работу и отметил, что рассчитывает на их с Филимоновым совместную работу.Георгий Филимонов родился 23 февраля 1980 года. В 2003 году закончил Российский университет дружбы народов (РУДН). С 2005 по 2009 год исполнял обязанности советника Управления президента России по внешней политике. В 2021 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области. Во второй раз он занял эту должность 19 сентября 2023 года.Удостоен благодарности президента за заслуги в подготовке и проведении саммита "Группы восьми" в Санкт-Петербурге в 2006 году.
https://ria.ru/20231031/filimonov-1906555533.html
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политика, вологодская область, россия, московская область (подмосковье), олег кувшинников, георгий филимонов, владимир путин
Политика, Вологодская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Олег Кувшинников, Георгий Филимонов, Владимир Путин
Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области

Путин назначил Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области

© POOL | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов
© POOL
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Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области, сообщается на сайте Кремля.
"В связи с заявлением Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1.Принять отставку Губернатора Вологодской области Кувшинникова по собственному желанию; 2. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Вологодской области", — говорится в документе.
Глава государства поблагодарил Кувшинникова за проделанную работу и отметил, что рассчитывает на их с Филимоновым совместную работу.
Георгий Филимонов родился 23 февраля 1980 года. В 2003 году закончил Российский университет дружбы народов (РУДН). С 2005 по 2009 год исполнял обязанности советника Управления президента России по внешней политике. В 2021 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области. Во второй раз он занял эту должность 19 сентября 2023 года.
Удостоен благодарности президента за заслуги в подготовке и проведении саммита "Группы восьми" в Санкт-Петербурге в 2006 году.
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
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ПолитикаВологодская областьРоссияМосковская область (Подмосковье)Олег КувшинниковГеоргий ФилимоновВладимир Путин
 
 
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