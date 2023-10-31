https://ria.ru/20231031/putin-1906540796.html

Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области

Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области - РИА Новости, 31.10.2023

Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:54

2023-10-31T20:54

2023-10-31T22:46

политика

вологодская область

россия

московская область (подмосковье)

олег кувшинников

георгий филимонов

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области, сообщается на сайте Кремля."В связи с заявлением Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1.Принять отставку Губернатора Вологодской области Кувшинникова по собственному желанию; 2. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Вологодской области", — говорится в документе.Глава государства поблагодарил Кувшинникова за проделанную работу и отметил, что рассчитывает на их с Филимоновым совместную работу.Георгий Филимонов родился 23 февраля 1980 года. В 2003 году закончил Российский университет дружбы народов (РУДН). С 2005 по 2009 год исполнял обязанности советника Управления президента России по внешней политике. В 2021 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области. Во второй раз он занял эту должность 19 сентября 2023 года.Удостоен благодарности президента за заслуги в подготовке и проведении саммита "Группы восьми" в Санкт-Петербурге в 2006 году.

https://ria.ru/20231031/filimonov-1906555533.html

вологодская область

россия

московская область (подмосковье)

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политика, вологодская область, россия, московская область (подмосковье), олег кувшинников, георгий филимонов, владимир путин