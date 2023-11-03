Рейтинг@Mail.ru
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 03.11.2023 (обновлено: 15:02 03.11.2023)
https://ria.ru/20231103/kuvshinnikov-1907186829.html
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда - РИА Новости, 03.11.2023
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вносит кандидатуру бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:34
2023-11-03T15:02
вологодская область
совет федерации рф
олег кувшинников
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b82e887987f8e96b50e277d04efc083.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вносит кандидатуру бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета Федерации."По поручению президента я вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области", - сказал он в ходе своего представления.В пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан представил членам правительства региона врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.Во вторник президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова."Я заранее благодарю вас за понимание, за поддержку, за ваш настрой на командную работу. И в первую очередь, я хотел бы поблагодарить сердечно, от всей души нашего президента Владимира Владимировича Путина за это доверие, за принятое решение. Это колоссальная ответственность, это большая честь. И впереди у нас предстоит с вами большая совместная работа. Я рассчитываю на вашу поддержку. И в первую очередь, на поддержку Олега Александровича (Кувшинникова - рег. ). Я считаю его другом, старшим товарищем. Я хочу, чтобы мы с вами осуществили спокойный, мягкий, бесшовный переход и синергию команд в новом качестве. Чтобы мы заимствовали лучшие практики, которые уже осуществлены в Вологодской области", - сказал Филимонов.
https://ria.ru/20230901/most-1894051365.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_0211f8f056bfbe7409988f22fe094474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, совет федерации рф, олег кувшинников, георгий филимонов
Вологодская область, Совет Федерации РФ, Олег Кувшинников, Георгий Филимонов
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда

Филимонов предложит экс-главу Вологодской области Кувшинникова на пост члена СФ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОлег Кувшинников
Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Олег Кувшинников . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вносит кандидатуру бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета Федерации.
"По поручению президента я вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области", - сказал он в ходе своего представления.
В пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан представил членам правительства региона врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Во вторник президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
"Я заранее благодарю вас за понимание, за поддержку, за ваш настрой на командную работу. И в первую очередь, я хотел бы поблагодарить сердечно, от всей души нашего президента Владимира Владимировича Путина за это доверие, за принятое решение. Это колоссальная ответственность, это большая честь. И впереди у нас предстоит с вами большая совместная работа. Я рассчитываю на вашу поддержку. И в первую очередь, на поддержку Олега Александровича (Кувшинникова - рег. ). Я считаю его другом, старшим товарищем. Я хочу, чтобы мы с вами осуществили спокойный, мягкий, бесшовный переход и синергию команд в новом качестве. Чтобы мы заимствовали лучшие практики, которые уже осуществлены в Вологодской области", - сказал Филимонов.
Губернатор области осмотрел дорожную инфраструктуру Вологды - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде
1 сентября, 19:41
 
Вологодская областьСовет Федерации РФОлег КувшинниковГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала