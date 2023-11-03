https://ria.ru/20231103/kuvshinnikov-1907186829.html

Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда

Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда - РИА Новости, 03.11.2023

Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вносит кандидатуру бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T14:34

2023-11-03T14:34

2023-11-03T15:02

вологодская область

совет федерации рф

олег кувшинников

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вносит кандидатуру бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета Федерации."По поручению президента я вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области", - сказал он в ходе своего представления.В пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан представил членам правительства региона врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.Во вторник президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова."Я заранее благодарю вас за понимание, за поддержку, за ваш настрой на командную работу. И в первую очередь, я хотел бы поблагодарить сердечно, от всей души нашего президента Владимира Владимировича Путина за это доверие, за принятое решение. Это колоссальная ответственность, это большая честь. И впереди у нас предстоит с вами большая совместная работа. Я рассчитываю на вашу поддержку. И в первую очередь, на поддержку Олега Александровича (Кувшинникова - рег. ). Я считаю его другом, старшим товарищем. Я хочу, чтобы мы с вами осуществили спокойный, мягкий, бесшовный переход и синергию команд в новом качестве. Чтобы мы заимствовали лучшие практики, которые уже осуществлены в Вологодской области", - сказал Филимонов.

https://ria.ru/20230901/most-1894051365.html

вологодская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вологодская область, совет федерации рф, олег кувшинников, георгий филимонов