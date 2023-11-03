https://ria.ru/20231103/kuvshinnikov-1907186829.html
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда - РИА Новости, 03.11.2023
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вносит кандидатуру бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-03T14:34
2023-11-03T14:34
2023-11-03T15:02
вологодская область
совет федерации рф
олег кувшинников
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вносит кандидатуру бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета Федерации."По поручению президента я вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области", - сказал он в ходе своего представления.В пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан представил членам правительства региона врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.Во вторник президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова."Я заранее благодарю вас за понимание, за поддержку, за ваш настрой на командную работу. И в первую очередь, я хотел бы поблагодарить сердечно, от всей души нашего президента Владимира Владимировича Путина за это доверие, за принятое решение. Это колоссальная ответственность, это большая честь. И впереди у нас предстоит с вами большая совместная работа. Я рассчитываю на вашу поддержку. И в первую очередь, на поддержку Олега Александровича (Кувшинникова - рег. ). Я считаю его другом, старшим товарищем. Я хочу, чтобы мы с вами осуществили спокойный, мягкий, бесшовный переход и синергию команд в новом качестве. Чтобы мы заимствовали лучшие практики, которые уже осуществлены в Вологодской области", - сказал Филимонов.
https://ria.ru/20230901/most-1894051365.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, совет федерации рф, олег кувшинников, георгий филимонов
Вологодская область, Совет Федерации РФ, Олег Кувшинников, Георгий Филимонов
Филимонов внесет кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совфеда
Филимонов предложит экс-главу Вологодской области Кувшинникова на пост члена СФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вносит кандидатуру бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова на пост члена Совета Федерации.
"По поручению президента я вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова для рассмотрения в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области", - сказал он в ходе своего представления.
В пятницу полномочный представитель президента России
в СЗФО Александр Гуцан
представил членам правительства региона врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Во вторник президент России Владимир Путин
удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья
Георгия Филимонова.
"Я заранее благодарю вас за понимание, за поддержку, за ваш настрой на командную работу. И в первую очередь, я хотел бы поблагодарить сердечно, от всей души нашего президента Владимира Владимировича Путина за это доверие, за принятое решение. Это колоссальная ответственность, это большая честь. И впереди у нас предстоит с вами большая совместная работа. Я рассчитываю на вашу поддержку. И в первую очередь, на поддержку Олега Александровича (Кувшинникова - рег. ). Я считаю его другом, старшим товарищем. Я хочу, чтобы мы с вами осуществили спокойный, мягкий, бесшовный переход и синергию команд в новом качестве. Чтобы мы заимствовали лучшие практики, которые уже осуществлены в Вологодской области", - сказал Филимонов.
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