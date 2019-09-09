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РИА Новости

Биография Олега Хорохордина

07:32 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Тырышкин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
© РИА Новости / Александр Тырышкин
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Олег Леонидович Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Алтайского края.
В 1999 году окончил экономический факультет, в 2000 году – кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003 году – очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат социологических наук.
Участник II потока Программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС.
С 1989 по 1990 год работал слесарем-ремонтником 2-го разряда на Алтайском моторном заводе.
В 1990-1992 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил.
В 1992-1997 годах работал в различных коммерческих организациях.
С 1997 по 2002 год – директор ООО "Торговый дом "Алтайэнергострой".
С 2002 по 2006 год работал в Аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
В 2006-2011 годах – советник, главный советник, заместитель начальника департамента, референт управления президента Российской по внутренней политике.
В 2011-2012 годах – помощник заместителя председателя правительства Российской Федерации.
С 2012 года – председатель совета Некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС".
В 2012-2013 годах – заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства РФ.
С 2013 года по 2019 год занимал должность заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации.
Работая администрации президента РФ и в аппарате правительства РФ, курировал создание и развитие инновационного центра "Сколково", занимался вопросами координации деятельности институтов инновационного развития.
Обеспечивал работу коллегиальных органов при президенте Российской Федерации и при правительстве Российской Федерации по вопросам развития инноваций и модернизации экономики России, в том числе по реализации Национальной технологической инициативы.
20 марта 2019 года Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
Действительный государственный советник РФ 2 класса (2014).
Сумма задекларированного дохода за 2018 год составила более 4,4 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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