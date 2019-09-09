Биография Олега Хорохордина

В 1999 году окончил экономический факультет , в 2000 году – кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003 году – очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Кандидат социологических наук.

Участник II потока Программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС.

С 1989 по 1990 год работал слесарем-ремонтником 2-го разряда на Алтайском моторном заводе.

В 1990-1992 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил.

В 1992-1997 годах работал в различных коммерческих организациях.

С 1997 по 2002 год – директор ООО "Торговый дом "Алтайэнергострой".

С 2002 по 2006 год работал в Аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

В 2006-2011 годах – советник, главный советник, заместитель начальника департамента, референт управления президента Российской по внутренней политике.

В 2011-2012 годах – помощник заместителя председателя правительства Российской Федерации.

С 2012 года – председатель совета Некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС".

В 2012-2013 годах – заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства РФ.

С 2013 года по 2019 год занимал должность заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации.

Работая администрации президента РФ и в аппарате правительства РФ, курировал создание и развитие инновационного центра "Сколково", занимался вопросами координации деятельности институтов инновационного развития.

Обеспечивал работу коллегиальных органов при президенте Российской Федерации и при правительстве Российской Федерации по вопросам развития инноваций и модернизации экономики России, в том числе по реализации Национальной технологической инициативы.

20 марта 2019 года Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Действительный государственный советник РФ 2 класса ( 2014 ).