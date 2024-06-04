https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай
Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:20
2024-06-04T12:20
2024-06-04T12:33
алтайский край
республика алтай
политика
дмитрий песков
олег хорохордин
виктор томенко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко."Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать мнения о том, что такие отставки могут быть в преддверии объединения двух регионов.
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алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, республика алтай, политика, дмитрий песков, олег хорохордин, виктор томенко
Алтайский край, Республика Алтай, Политика, Дмитрий Песков, Олег Хорохордин, Виктор Томенко
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай
Песков: темы объединения республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина
и губернатора Алтайского края Виктора Томенко
.
"Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать мнения о том, что такие отставки могут быть в преддверии объединения двух регионов.