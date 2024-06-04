https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html

В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай

В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай - РИА Новости, 04.06.2024

В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай

Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:20

2024-06-04T12:20

2024-06-04T12:33

алтайский край

республика алтай

политика

дмитрий песков

олег хорохордин

виктор томенко

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко."Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать мнения о том, что такие отставки могут быть в преддверии объединения двух регионов.

https://ria.ru/20240604/khorokhordin-1950328205.html

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Дарья Буймова

алтайский край, республика алтай, политика, дмитрий песков, олег хорохордин, виктор томенко