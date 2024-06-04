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В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
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12:20 04.06.2024 (обновлено: 12:33 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/peskov-1950364493.html
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай
Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:20
2024-06-04T12:33
алтайский край
республика алтай
политика
дмитрий песков
олег хорохордин
виктор томенко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко."Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать мнения о том, что такие отставки могут быть в преддверии объединения двух регионов.
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алтайский край
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алтайский край, республика алтай, политика, дмитрий песков, олег хорохордин, виктор томенко
Алтайский край, Республика Алтай, Политика, Дмитрий Песков, Олег Хорохордин, Виктор Томенко
В Кремле не обсуждают объединение Алтайского края и Республики Алтай

Песков: темы объединения республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Никакого обсуждения вопроса объединения Республики Алтай и Алтайского края нет, такой темы нет на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке главы Республики Алтай Олега Хорохордина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
"Нет, здесь никакого обсуждения на этот счет нет. Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений. Эта тема не на повестке дня у нас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать мнения о том, что такие отставки могут быть в преддверии объединения двух регионов.
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10:02
 
Алтайский крайРеспублика АлтайПолитикаДмитрий ПесковОлег ХорохординВиктор Томенко
 
 
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